Пригожин требует признать «Медузу»* нежелательной организацией

Пресс-служба компании «Конкорд» по поручению Евгения Пригожина направила на имя генпрокурора России Игоря Краснова заявление с требованием признать издание «Медуза»* «нежелательной организацией».

В компании просят провести проверку и внести издание в список «нежелательных организаций».

«Это позволит нам в рамках новой статьи УК РФ 284.1 привлекать сотрудников и руководителей вышеуказанной организации к ответственности, в том числе ранее упомянутую нами Лилию Яппарову, за осуществление провокационной деятельности на территории Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

Лилию Яппарову и редактора Татьяну Ершову упомянули связи с тем, что они направляли запрос в «Конкорд» для подготовки текста об участии ЧВК «Вагнера» в боях в Украине.

*«Медузу» Минюст России считает «иностранным агентом».