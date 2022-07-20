Ядерное оружие — нет. Но химическое — возможно

BLOOMBERG

Как бывший командующий войсками Организации Североатлантического договора, я много выступаю в США и за рубежом с докладами о конфликте в Украине. Вопрос, который мне задают чаще всего, в своей простоте звучит ужасно: «Применит ли Россия ядерную бомбу?»

К счастью, по моему мнению, вероятность этого крайне мала. Но до тех пор, пока этот конфликт продолжается, всем все же стоит задуматься над тем, что удерживает Россию от ядерной агрессии?

Конечно, США имеют равный ядерный арсенал. У обеих стран есть стратегическое оружие большой дальности и высокой мощности и триада систем доставки: межконтинентальные баллистические ракеты, дальние стратегические бомбардировщики и самолеты-ракетоносцы, а также подводные лодки с баллистическими ракетами. Обе страны также имеют запасы «тактического» ядерного оружия — боеголовок меньшей мощности, которые могут быть использованы на полях сражений: это и крылатые ракеты с ядерными головками, и гравитационные бомбы, запускаемые с самолетов.

Помимо ядерного арсенала США, НАТО обладает и другим ядерным оружием. Французские и британские стратегические силы насчитывают примерно 500 ядерных устройств, которые могут быть развернуты различными способами. Эти силы являются одновременно национальным оружием и находятся в ведении Альянса, и верховный главнокомандующий Альянса имеет все коды доступа.

Другими словами, у обеих сторон конфликта достаточно ядерного оружия. Но есть три важных фактора, которые должны удерживать Россию от применения его как в стратегических, так и в тактических целях.

Во-первых, хотя кажется, что Кремль и не волнует международное мнение, любое применение ядерного оружия будет иметь глобальные негативные последствия. Российский лидер прекрасно понимает, что с экономической и дипломатической точек зрения он должен держать на своей стороне Китай (хотя бы пассивно) — для продажи нефти и газа, контроля над Советом Безопасности ООН и импорта товаров высоких технологий.

Он также хочет сохранить дополнительную экономическую мощь, особенно для продажи своих углеводородов неприсоединившимся странам в Латинской Америке, Африке к югу от Сахары и Южной Азии (особенно Индии). Использование ядерного оружия лишит его поддержки многих стран, которые сейчас пытаются пройти по узкой тропинке между поддерживаемой Западом Украиной и Россией.

Вторая проблема заключается в том, что использование ядерного оружия выведет эскалацию из-под контроля. Путин знает, что стоит только перейти черту — даже запустив в ход всего лишь тактическое оружие — как арсеналы западных стран будут немедленно приведены в состояние повышенной готовности, и вероятность просчета, ведущего к обмену стратегическими ядерными ударами, возрастет. Путин — человек, который любит жизнь, и он не будет с энтузиазмом рисковать ею даже ради Украины.

В-третьих, против какой конкретной цели в Украине Кремль может применить тактическое ядерное оружие?

Потенциально это Киев (чтобы обезглавить правительство), или Львов (чтобы разрушить цепь поставок оружия через Польшу), или Одесса (чтобы убить украинскую экономику)



Все это маловероятно. Вооруженные силы России могли бы достичь всех этих целей с помощью обычного вооружения, сосредоточив наступательный огонь на одном определенном городе. Вероятно, в Москве считают, что риски тактического ядерного удара перевешивают выгоды.

Гораздо более вероятный сценарий, если Кремль захочет сделать что-то, что должно вселить ужас в сердца украинцев, то он выберет химическое оружие (направив его против одного из этих трех городов). В Сирии Путин продемонстрировал безразличие к применению химического оружия своим союзником, президентом Башаром Асадом.

Западу же будет сложнее обвинить Россию в применении химического оружия. Оно может иметь разные источники, и Кремль уже заложил информационную мину, указывая на американо-украинские программы создания химического и биологического оружия, которые активно обсуждаются в соцсетях, но существование которых США отрицают.

Беспокойство по поводу применения Кремлем оружия массового поражения вполне оправданно, но гораздо больше стоит беспокоиться по поводу химического оружия, чем ядерного. Это слабое утешение, но по крайней мере мы остаемся на большем расстоянии от кнопки, нажатие на которую приведет к апокалипсису.

Джеймс Ставридис — колумнист Bloomberg. Адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий союзными войсками НАТО, почетный декан Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса.