Во Владивостоке оштрафовали активиста за цитату Юрия Шевчука

Проект «Сетевые свободы»‎ сообщил, что жителя Владивостока Гию Какабадзе оштрафовали на 40 тысяч рублей за цитату Юрия Шевчука на плакате. Решение суда будет обжаловано.

Активист во Владивостоке выходил с цитатой Шевчука на протесты в мае, уточнила «Сибирь.Реалии»‎*. Фото Какабадзе с плакатом разместили в Telegram-канале Activatica.

На плакате Какабадзе написал «Родина — это не ж*а президента, которую все время надо целовать»‎. Именно так выразился на концерте в Уфе лидер ДДТ Юрий Шевчук. В отношении него рассматривается административное дело о «дискредитации армии»‎. Его направили в суд Уфы.

Какабадзе обвинили в неуважении к власти. Обвинение помогла сформулировать доцент кафедры философии и юридической психологии ВГУЭС, к.ф.н. по специальности «Религиоведение» Надежда Олешкевич. Она смогла убедить суд в том, что публичное применение слова «ж*а» безусловно связано с личностью «президента РФ В.В. Путина, как представителя (символа и олицетворения) государственной власти».





*«Сибирь.Реалии»‎ Минюст России считает «иностранным агентом».

