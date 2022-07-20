Симоновский суд Москвы оштрафовал The New Times на 670 тысяч рублей

Симоновский суд Москвы признал ООО «Новые времена», учредителя журнала The New Times, и его главного редактора Евгению Альбац виновными в распространении «фейковой» информации. Дело рассматривали по ч.9 ст. 13.15 КоАП, сообщил Павел Чиков. Общая сумма штрафов составила 670 тысяч рублей.

Учредителю назначили штраф дважды по 300 тысяч рублей. Максимальный штраф составлял 500 тысяч рублей. Штраф главному редактору Евгении Альбац составил 70 тысяч рублей (при верхней планке 200 тысяч рублей).

Ранее 30 марта Евгению Альбац уже привлекли к административной ответственности по той же ч.9 ст.13.15 КоАП. Штраф составил 120 тысяч рублей.

Все дела были связаны с публикациями о боях в Украине. При этом заметки вышли после 24 февраля, но до принятия пакета законов о «фейках». Роскомнадзор составил протокол по требованию Генпрокуратуры. Вину Евгения Марковна не признала.