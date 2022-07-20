Духовный лидер Ирана поддержал «спецоперацию» в Украине

Вчера состоялся официальный визит Владимира Путина в Иран. Он встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Стороны обсуждали вопросы вывоза украинского зерна, обстановку в Сирии. США говорили, что Иран может поставить России беспилотники, используемые для боев в Украине, но в Кремле сообщили, что этот вопрос Путин не будет осуждать. Во время визита Путина верховный духовный лидер Ирана поддержал так называемую «спецоперацию» в Украине.

ВВС пишет, что Тегеран оказался одним из немногих союзников Москвы на международной арене. По мнению политолога Аббаса Галлямова, российский президент может рассматривать Иран как «запасной аэродром», если в России что-то изменится.

По информации ВВС, духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи высказался о боях в Украине ровно теми же словами, что и Путин. Он обвинил Запад в развязывании конфликта.

Обращаясь к российскому президенту, он сказал: «Если бы вы не взяли инициативу на себя, то другая сторона устроила бы войну по собственной инициативе».

На фоне визита в Иран «Газпром» и Национальная иранская нефтяная компания NIOC в режиме онлайн подписали меморандум о взаимопонимании и заключили сделку на 40 млрд долларов, подразумевающую, среди прочего, разработку двух газовых и шести нефтяных месторождений: Киш и Северный Парс. В рамках сделки продолжится строительство газопроводов и продолжатся поставки СПГ. Иран имеет вторые после России запасы газа. Но из-за санкций США он не может самостоятельно их разрабатывать: нет доступа к технологиям.

Официальные лица США на прошлой неделе сообщали о том, что Иран может поставить России беспилотники, которые можно использовать для боев в Украине. Песков говорил, что Путин не будет поднимать этот вопрос. Однако в США считают, что Иран в ускоренные сроки сможет поставить России сотни аппаратов, способных нести оружие. Заявлений по вооружению по итогам встречи стороны не делали.

Глава МИД Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан в интервью итальянской газете La Repubblica говорил, что его страна избегает любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине, в том числе и поставки военной техники. При этом у Ирана с Россией есть соглашение об обороне. В украинском конфликте, по словам главы МИД, Иран не планирует помогать ни одной из сторон.

Помимо этого обсуждалась ситуация в Сирии. В Тегеран прибыл президент Турции Реджеп Эрдоган, который еще в мае объявил о начале военной операции в Сирии. Иран и Россия поддержали противников Эрдогана — режим Башара Асада. Духовный лидер Ирана Хаменеи добавил, что любое нападение на север Сирии определенно нанесет ущерб Турции, Сирии и всему региону, пишут «Ведомости». Он призвал Эрдогана решить все переговорами. Но поддержал его стремление противостоять считающимся террористическими группировкам в Сирии. Он добавил, что Иран, Турция, Сирия и Россия должны совместно договориться о решении вопросов по Сирии, а военная атака на Сирию пойдет на пользу скорее террористам.

По поводу вывоза зерна министр обороны Турции говорил, что стороны договорились об обеспечении безопасных маршрутов. Соответствующий документ могут оформить на следующей неделе. Путин говорил, что переговоры по зерну позволили продвинуться вперед.

Следующий трехсторонний саммит с участием Турции и Ирана пройдет в России, сказано в совместном заявлении трех президентов.