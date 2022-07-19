«Голос»‎*: перспективы выборов 11 сентября

Одна из главных проблем грядущих выборов: масштабное наступление на остатки свободы слова в России. Большинство граждан не имеют доступа к альтернативной информации о политической, общественной, социально-экономической жизни в стране. Почти все СМИ, способные транслировать альтернативную точку зрения, сейчас заблокированы. Кроме того, принят закон о внесудебной блокировке СМИ. Поводом может стать публикация практически любой информации об армии в Украине или о деятельности государственных органов, которая не совпадает с официальной. Из-за этого кандидаты максимально ограничены в возможности критиковать власть. Только по данным «Роскомсвободы»‎, блокировка коснулась 5300 сайтов.

ни о каком свободном волеизъявлении граждан говорить в 2022 году невозможно



Все это мешает формировать свободную волю избирателей. Даже запрет на проведение массовых акций сохранился, на фоне снятия остальных коронавирусных ограничений. Поэтому ни о каком свободном волеизъявлении граждан говорить в 2022 году невозможно.

На региональном уровне — как результат неудач партии власти в сентябре 2021 года — углубился процесс департизации. В нескольких регионах сняты требования распределять мандаты по пропорциональной системе, в некоторых регионах в разы снижена доля депутатов, которые могли избираться по партийным спискам. Например, в Сахалинской области теперь таких всего 10 вместо 28, в Краснодарском крае 25 вместо 70, в Саратовской области 10 вместо 40. В некоторых городских советах и вовсе отменили избрание по партийным спискам.

К таким мерам прибегли в том числе в неопасных для власти регионах. Но это серьезно ограничило электорально-политические возможности оппозиции, даже вполне системной. Все это приведет к монопольному контролю региональных и городских парламентов партией власти.

Избирательные комиссии также становятся все более закрытыми. В этом году отменили возможность назначения членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальные, окружные и участковые избиркомы. Члены ЦИК и ИКС РФ с правом совещательного голоса не смогут больше участвовать в заседаниях нижестоящих комиссий и знакомиться с их документами.

по оценкам «Голоса»‎*, по самым разным основаниям лишены избирательного права 10-11 млн человек



Усложнился в этом году и доступ СМИ к освещению выборов, а граждане не везде смогут наблюдать за выборами по видеотрансляции.

Политологи отдельно отмечают появление статьи о дистанционном электронном голосовании. Оно проводилось в порядке эксперимента в 2019 году, но не регулировалось федеральным законом. Нынешняя статья не содержит реальных гарантий соблюдения избирательных прав при проведении дистанционного голосования. Кроме того, считают аналитики, дистанционное голосование недостаточно проработано технически, практика его применения сопровождается обоснованными подозрениями в фальсификациях.

Осужденным за экстремизм теперь нельзя будет избираться пять лет после погашения судимости. Это увеличит число людей, которые не могут быть избраны. Всего, по оценкам «Голоса»‎*, в России по самым разным основаниям лишены пассивного избирательного права 10-11 млн человек.

Кроме того, дела по экстремистским статьям активно начали использовать для нейтрализации кандидатов. Только в Москве за июнь задерживали четырех независимых муниципальных депутатов. Так их хотят лишить возможности участвовать в выборах, считают аналитики «Голоса»*.

Сроки избирательной кампании также искусственно сокращаются. Это создает особые проблемы для кандидатов, которым для выдвижения необходимо собирать подписи: у них просто не хватит на это времени. При этом в некоторых регионах решение о назначении выборов часто публикуются в крайний срок — через пять дней после принятия решения о проведении выборов.

Государство, которое обязано гарантировать свободное формирование и изъявление воли граждан, предпринимает все больше шагов для максимального его затруднения



«Партия власти»‎ в этом году, как и прежде, сможет использовать в своих интересах печальную традицию манипулирования избирательным законодательством перед самым началом избирательной кампании. Ее функционеры заранее знают о предстоящих изменениях, имеют время подготовиться к ним, в отличие от оппонентов. По данным «Голоса»‎*, в 18 случаях из 32 последняя редакция региональных законов была принята менее чем за 30 дней до старта избирательной кампании. Меньше чем за неделю до кампании приняли документы в Сахалинской, Владимирской и Омской областях.

В итоге, заключают эксперты, в 2022 году продолжается наступление как на активное, так и на пассивное избирательное право. Государство, которое обязано гарантировать свободное формирование и изъявление воли граждан, предпринимает все больше шагов для максимального его затруднения.

Всего, по данным ЦИК России, на 11 сентября назначено 4686 избирательных кампаний. Самые крупные из них — прямые выборы глав 14 регионов. Пройдут кампании в шести региональных парламентах и 12 городских советах административных центров регионов.

Самыми интересными, по прогнозам политологов, станут муниципальные выборы, на которых всегда больше оппозиционных кандидатов. Такие выборы пройдут и в Москве. Пусть власти у муниципальных депутатов мало, но эти выборы важны символически, как демонстрация, что оппозиционные активисты на местах сохраняют поддержку граждан.





*«Голос» Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: Reuters