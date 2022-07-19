Юлия Галямина: Раньше выстрела не падаем

В последние дни после ареста Ильи Яшина мне и моему мужу каждый день пишут друзья из разных концов мира: все, это предел, уезжайте! Пишут мне это и в комментариях совсем незнакомые люди.Я очень благодарна всем, кто проявляет заботу. Но мой муж придумал универсальный ответ: раньше выстрела не падаем. Впрочем, не падаем, даже если пули летят рядом.Сегодня я специально приехала из отпуска на полдня, чтобы посетить ФСИН. Это посещение было необычным: мне предъявили письменное предупреждение о замене условного срока реальным. А также ФСИН подаёт в суд на усиление ограничений: что это будет, пока непонятно, но вряд ли что-то очень страшное. Так что пока живем. Раньше выстрела не падаем.Пару месяцев назад я написала пост о том, что я воспринимаю свою жизнь как приключенческий роман. В детстве, я помню, мечтала попасть в такой роман и думала, что со мной ничего такого не случится. К сожалению, вздыхала я. В приключенческих романах меня влекли не столько сами приключения, сколько вера героев в свою мечту, верность своим ценностям и мужество, которое они проявляют. Без мужества — не будет мечты, без открытости своей судьбе — нет достижений!Я не могу себе представить побег из России. Я не могу себе представить унижение перед людьми, которые запрещают мне заниматься политикой. Возможно, представления о чести, которые я вынесла из своих любимых романов — не дают мне это сделать.Но я могу представить себе тюрьму. Я понимаю, что это очень тяжело. Но это выбор политика, который хочет оставаться политиком! И в конце концов, людям на Украине сейчас намного хуже, и я не вижу смысла говорить о больших душевных страданиях и при этом трусливо избегать реальных невзгод.Я понимаю, что в колониях находятся сотни тысяч моих избирателей. И колония даст мне бесценный опыт общения, даст мне возможность лучше узнать себя и людей.Несмотря ни на что я продолжаю отстаивать принципы ненасильственной политики, политики Мягкой силы. Несмотря ни на что я верю в земское движение: в политику на земле, в горизонтальные связи. И я знаю, что только так мы дойдём до своей мечты: России человечности.