Reuters: новые санкции ЕС коснутся Сбера, Собянина, «Ночных волков»

Страны ЕС вчера приняли новый пакет санкций — «шестой плюс». Новые ограничения коснутся Сбера, корпорации УГМК, мэра Москвы Сергея Собянина, мотоклуба «Ночные волки». Всего в новом списке 48 физических и 9 юридических лиц, пишет Reuters. С учетом нового документа ЕС введет санкции в отношении 1229 россиян и 110 компаний.

У Сбербанка планируют заморозить активы, что полностью предотвратит все транзакции, за исключением операций при торговле продуктами питания и удобрениями. Ранее Сбербанк отключили от SWIFT. Но сделки по ликвидации дочерних компаний Сбера будут разрешены в течение 6 месяцев.

Также в санкционном списке глава медно-цинкового гиганта УГМК Андрей Козицын, поскольку он занят в сфере экономики, которая приносит значительный доход государству.

Также ограничения введут против первого замдиректора ФСБ Сергея Королева. По мнению членов ЕС, он может сменить главу ФСБ Александра Бортникова. Марию Львову-Белову считают «одной из причастных к незаконной перевозке украинских детей в Россию и их усыновлению российскими семьями».

Российский мотоклуб «Ночные волки» и его лидеров также внесут в санкционный список. Вместе с российским подразделением ограничения коснутся и главы европейского клуба Йозефа Хамбалека. Его обвиняют в подготовке членов клуба в лагере в Словакии для боевых действий в Украине, также он имеет тесные связи с бывшим правительством Словакии и может быть связан с президентом России Владимиром Путиным.

Среди бизнесменов санкции могут ввести против Станислава Чемезова, сына главы «Ростеха», Майи Болотовой, дочери Николая Токарева, главы энергетической компании «Транснефть». В список добавятся мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также главы органов государственной власти, созданных Россией в регионах Украины, в том числе мэры Мариуполя и Херсона.