На жителя Тамбова составили два протокола за «дискредитацию армии»

Издание «Твердый знак» сообщило, что житель Тамбова Артем Каллас получил сразу два протокола за «дискредитацию армии». Поводом стали наклеенные на заднем стекле его машины звездочки: *** *****.

Полиция посчитала, что так Каллас зашифровал словосочетание «нет войне», оскорбив тем самым российскую армию. Два протокола составили за одно и то же нарушение. Свидетелями по делу были случайные люди, один из них, выяснили журналисты, вообще не давал показаний по делу против Калласа.

Две звезды Каллас со стекла снял. Но его все равно продолжили тормозить: последний раз сотрудники полиции сказали, что отпустят его только после того как он их все снимет.