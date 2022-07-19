После удара по Краматорску пострадали 10 человек, один погиб

ГСЧС Украины сообщил об ударе по Краматорску. Авиационные ракеты попали в жилой пятиэтажный дом. Один человек погиб, сообщил Павел Кириленко, глава Донецкой областной администрации. Пострадали 10 человек, 5 из них госпитализировано. Удар пришелся по квартирам на третьем и четвертом этажах.

В сводке Минобороны Краматорск фигурировал последний раз сегодня утром. «Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: семь пунктов управления, в том числе 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска, 60-й пехотной бригады в районе Кирово, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Воздвижевка Запорожской области, пять складов с боеприпасами в районах Васюковка, Великая Новоселка, Новоалександровка Запорожской области, Покровское Днепропетровской области, два склада горючего в районе Соледара и Новгородское, а также живая сила и военная техника ВСУ в 197-ми районах», — писали в ведомстве.

Фото: Александр Гончаренко, мэр Краматорска