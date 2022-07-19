«Теперь они наши»

Сто восемь детей от 5 до 16 лет, которых вывезли из сиротских учреждений Донецкой области на территорию России, передали в приёмные семьи в Москве, в Московской, Воронежской, Калужской и Тульской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Украинские власти неоднократно называли вывоз детей с оккупированных территорий международным преступлением и утверждали, что не давали согласие на их «эвакуацию» и усыновление.

Тринадцать из детей, которые 14 июля встретились со своими новыми приёмными семьями, уполномоченный при президенте по правам детей Мария Львова-Белова при содействии СК РФ и Минобороны вывезла накануне непосредственно из детских учреждений Донецка, Шахтёрска и Макеевки. Ещё 19 были «эвакуированы» ранее и присоединились к группе в Ростове-на-Дону. Часть детей проживала в пунктах временного размещения в Курской и Ростовской областях.

Дети получили гражданство РФ по упрощённой процедуре, что стало возможным после указа Путина. Согласно этому указу, подать заявление на получение гражданства для детей могут опекуны и попечители детей-сирот, которые являются гражданами России, ДНР, ЛНР, Запорожской либо Херсонской областей Украины, а также руководители сиротских учреждений.

До подписания указа было известно о 28 детях-сиротах из ДНР, которые находились под «временной опекой» нескольких семей в Московской области. В июне омбудсмен по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова говорила «Вёрстке», что президентский указ «уберёт последние препятствия для того, чтобы дети могли жить и воспитываться» в российских семьях. Сейчас, когда дети получили гражданство РФ, речь идёт о полноценном приёмном родительстве.

Среди детей, по словам Львовой-Беловой, есть братья и сёстры, которые никогда не виделись, потому что воспитывались в разных сиротских учреждениях. Одна из семей в Московской области приняла сразу девять детей — братьев и сестёр, которых, как говорит Мария Львова-Белова, нельзя было разделить. Детям показывали их будущих приёмных родителей по видеосвязи, а впервые увиделись они уже в Московской области. В новостном сюжете ГТРК «Ямал» корреспондент спрашивает девочку Карину, кто ей завязал хвосты, и передаёт ей микрофон — ребёнок сначала молча показывает пальцем на женщину из Салехарда, своего приёмного родителя, а потом говорит «мама».

Львова-Белова заявила, что в ДНР вскоре появится «республиканский банк данных» сирот, который позволит будущим приёмным родителям быстрее узнавать о детях, нуждающихся в семье.

Женевская Конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает перемещать детей с территории боевых действий на территорию государства-агрессора



«Теперь они наши», — прокомментировала пост Львовой-Беловой во «ВКонтакте» Елена Зайцева, начальник Управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Зайцева также рассказывала, что она и её коллеги специально ездили в командировку в Ростов-на-Дону и Курск, чтобы познакомиться с детьми, узнать об их интересах и подобрать для них подходящие семьи. Она подчеркнула, что дети из ДНР, которых согласились взять приёмные родители с Московской области, «сразу с самолёта поедут в свои новые семьи».

По международному праву вывоз несовершеннолетних на территорию страны-агрессора сам по себе расценивается как насильственное перемещение и преступление против человечности, а ДНР и ЛНР не существует: они не члены ООН, у них нет правосубъектности и они остаются оккупированной территорией Украины.

«Женевская Конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает перемещать детей с территории боевых действий на территорию государства-агрессора. Им должны быть предоставлены гуманитарные коридоры в безопасную зону их родной страны или нейтральную страну, — объясняла ранее „Вёрстке“ адвокат Ольга Гнездилова. — До 18 лет дети не могут принимать такие решения самостоятельно, и об их перемещении можно говорить как о насильственном. Если же вывоз детей рассматривать как спасение их от бомбёжек, то Россия должна вернуть их Украине сейчас, они могут быть размещены в регионах, где боевые действия не ведутся».

Верховный комиссар ООН по правам человека 15 июня выразила обеспокоенность в связи с сообщениями о возможной «насильственной депортации» украинских детей с востока страны в Россию для усыновления. Согласно докладу Американского Института стратегии и политики New Lines и канадского Центра прав человека Рауля Валленберга, случаи вывоза сирот могут быть использованы в качестве доказательств геноцида, в котором Украина уже обвинила Россию.

Автор: Анна Рыжкова