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#Новости

Дело Шевчука передали в суд Уфы

18.07.2022

Ранее его зарегистрировал Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что дело Юрия Шевчука передали по подведомственности в Советский районный суд Уфы. Лидера «ДДТ» обвинили в дискредитации армии. 

Пост с новостью о движении дела Шевчука пресс-служба сопроводила строчками из его песни: «До свидания, друг, и прощай! Это все…»

В суде добавили, что Шевчук при составлении нового протокола отсутствовал, права ему не разъяснялись. Также нет данных о том, получил ли он протокол. 

Адвокат Александр Передрук объяснил, что дело передали на рассмотрение по месту совершения преступления. Сам музыкант сможет ходатайствовать о том, чтобы дело рассмотрели по его месту жительства. И тогда суд в УФе сможет передать его назад в Санкт-Петербург. 

«После поступления дела в Советский районный суд г. Уфы он изучит материалы дела и сможет принять одно из решений — принять его к производству и назначить дату судебного заседания или вернуть составителям, например, в связи с допущенными нарушениями закона при составлении нового протокола», — добавил адвокат. 

Дело об административном правонарушении будут рассматривать по месту его совершения. Силовики пришли к Шевчуку после концерта в Уфе в мае. Но тогда протокол был составлен с нарушениями. 

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