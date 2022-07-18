Дело Шевчука передали в суд Уфы

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что дело Юрия Шевчука передали по подведомственности в Советский районный суд Уфы. Лидера «ДДТ» обвинили в дискредитации армии.

Пост с новостью о движении дела Шевчука пресс-служба сопроводила строчками из его песни: «До свидания, друг, и прощай! Это все…»

В суде добавили, что Шевчук при составлении нового протокола отсутствовал, права ему не разъяснялись. Также нет данных о том, получил ли он протокол.

Адвокат Александр Передрук объяснил, что дело передали на рассмотрение по месту совершения преступления. Сам музыкант сможет ходатайствовать о том, чтобы дело рассмотрели по его месту жительства. И тогда суд в УФе сможет передать его назад в Санкт-Петербург.

«После поступления дела в Советский районный суд г. Уфы он изучит материалы дела и сможет принять одно из решений — принять его к производству и назначить дату судебного заседания или вернуть составителям, например, в связи с допущенными нарушениями закона при составлении нового протокола», — добавил адвокат.

Дело об административном правонарушении будут рассматривать по месту его совершения. Силовики пришли к Шевчуку после концерта в Уфе в мае. Но тогда протокол был составлен с нарушениями.