После обстрела Торецка погибли шесть мирных жителей

ГСЧС Украины сообщила об обстреле с раннего утра города Торецк. Ракета попала в двухэтажный дом, где находились люди. Шесть человек погибли.

Из-под завалов спасли 3 человек, 1 из которых скончался в больнице. Еще пять тел достали при разборе завалов.

Минобороны России сообщало в субботу, что в Торецке «на территории школы № 9 размещены подразделения украинских вооруженных формирований, склады боеприпасов и бронетехника, при этом, в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов». Новый обстрел в ведомстве не комментировали.