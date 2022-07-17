Пенсионерку в Петрозаводске оштрафовали трижды за два дня

В Петрозаводске 77-летнего ветерана МВД и дитя войны Татьяну Савинкину оштрафовали трижды за два дня. Силовикам на нее донесла школьница: пенсионерку обвинили в дискредитации армии, пишет ASTRA.

Первый штраф в 15 тысяч рублей она получила 14 июля. Поводом стало ее антивоенное высказывание на автобусной остановке.

15 июля ее оштрафовали за расклейку листовок в своем подъезде с оскорблениями Путина. Ранее ее уже штрафовали за это: донос на пенсионерку написала председатель ТСЖ, а новых она не размещала.

Третий протокол был составлен 15 июля за порчу имущества: пенсионерка расклеила антивоенные листовки на мусорном контейнере.