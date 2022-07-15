«Команда Пивоварова» сообщила, что руководителя ликвидированной «Открытой России»* Андрея Пивоварова приговорили к 4 годам колонии общего режима. На 8 лет ему запретили заниматься общественно-политической деятельностью.

Приговор вынес Ленинский суд Краснодара. Активиста признали виновным в руководстве «нежелательной организацией» (ст. 284.1 УК РФ). Прокурор просил приговорить его к 5 годам колонии, требование о запрете общественно-политической деятельности суд удовлетворил полностью.