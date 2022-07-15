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#Новости

Андрея Пивоварова приговорили к 4 годам колонии общего режима

15.07.2022

Его обвинили в руководстве «нежелательной организацией»

«Команда Пивоварова» сообщила, что руководителя ликвидированной «Открытой России»* Андрея Пивоварова приговорили к 4 годам колонии общего режима. На 8 лет ему запретили заниматься общественно-политической деятельностью. 

Приговор вынес Ленинский суд Краснодара. Активиста признали виновным в руководстве «нежелательной организацией» (ст. 284.1 УК РФ). Прокурор просил приговорить его к 5 годам колонии, требование о запрете общественно-политической деятельности суд удовлетворил полностью.

Последнее слово Андрея Пивоварова в суде: Граждан отучили от понимания простых вещей

*«Открытую Россию» Минюст России объявил «нежелательной организацией».

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