Bellingcat* и The Insider** Генпрокуратура признала «нежелательными организациями»

Генпрокуратура пополнила список «нежелательных организаций». В их число вошли Bellingcat*, The Insider** и еще две неправительственные организации, пишет ТАСС.

В Генпрокуратуре сообщили, что в число «нежелательных» попали Bellingcat* Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat* (Нидерланды), The Insider** (Латвия), «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute) (Чехия). В ведомстве пояснили, что «их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ».

Всего в перечне «нежелательных» 56 организаций. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил о том, что The Insider**, «Проект»***, «Важные истории»**** и структуры Алексея Навального связаны с Bellingcat*. По версии Нарышкина, в нем работают бывшие сотрудники спецслужб и информация издания используется для оказания давления на Россию.

Bellingcat* и The Insider** ранее были признаны «иностранными агентами».

«Проект»***, «Важные истории»**** власти России считают «нежелательными организациями».