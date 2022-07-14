«Демон на плече Путина»: газета The Washington Post о Николае Патрушеве

THE WASHINGTON POST

На последнем заседании Совета безопасности РФ перед вторжением в Украину среди всех присутствующих доминировал Николай Патрушев — близкий соратник Путина со времен, когда они вместе служили в КГБ в Ленинграде. В своем выступлении Патрушев сказал, что за напряженностью на востоке Украины стоят Соединенные Штаты, пытающиеся таким образом добиться распада России. «Наша задача — защищать и территориальную целостность нашей страны, и суверенитет», — заявил Патрушев.

Это заявление, выдержанное во вполне советском духе, стало движущей силой всей войны. И с самого ее начала Николай Патрушев стал аватаром жесткой милитаристской политики России.

В период первых трех месяцев войны, когда, казалось, растерянный Путин почти исчез из виду, Патрушев вышел на первый план, занимаясь оправданием вторжения. В ряде интервью российским СМИ он предсказывал, что Европа рухнет под тяжестью глобального продовольственного и миграционного кризисов, а Украина распадется на несколько государств. Он призвал возродить «исторические традиции» в российской системе образования для формирования «настоящих патриотов». Он даже занялся вопросами экономической политики, призвав к «структурной перестройке», которая включала бы независимую от рынка систему определения обменного курса рубля.

Внезапное появление Патрушева на авансцене после более двух десятилетий в роли серого кардинала усилило его влияние в Кремле.

На фоне постоянных слухов о здоровье президента и после отступления от Киева какое-то время это даже вызывало вопрос, не стремится ли он занять место Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил The Washington Post, что предположение о том, что роль Патрушева изменилась, является «выдумкой». По словам Пескова, Патрушев всегда действовал в соответствии со своей «широкой сферой полномочий». «Конечно, президент — это президент, и в условиях специальной военной операции он выполняет роль главнокомандующего», — сказал Песков. Пресс-секретарь Совета Безопасности Евгений Аношин также отрицает, что Патрушев претендует на какую-либо бо́льшую роль. Как сказал Аношин, Патрушев «патриот, он государственный деятель, который на протяжении многих лет предан Российской Федерации и Путину».



За последний месяц Путин отчасти восстановил былую самоуверенность. На прошлой неделе он заявил, что Россия даже «всерьез» пока еще не начинала войну, и утверждал, что вторжение является «началом кардинального слома миропорядка по-американски».

Несмотря на это, вопрос о состоянии здоровья Путина остается, а Патрушев продолжает набирать политический вес. В этом году Путину исполняется 70 лет, он не фотографировался во время игры в хоккей с белорусским диктатором Александром Лукашенко. В мае впервые за 10 лет Путин пропустил ежегодный гала-матч Ночной хоккейной лиги России.

С начала войны против Украины Путин совершил лишь одну заграничную поездку — посетил Таджикистан, а затем отправился на Каспийский саммит в Ашхабад, где держался на большом расстоянии от своих коллег за огромным круглым столом.

В то же время Патрушев на саммите ОДКБ в Ереване обрушился с критикой на США за «безрассудное расширение НАТО» и заявил, что они стремятся разорвать евразийскую интеграцию и превратить государства региона в подобные Украине «марионеточные и колониальные страны».

Также Патрушев угрожал «серьезной» местью за блокирование Литвой транзита в Калининград из-за введенных Европейским союзом санкций. В июле на совещании по вопросам обеспечения безопасности на Дальнем Востоке он заговорил об энергетической безопасности, что всегда было прерогативой Путина. Патрушев призвал сократить «иностранное участие в важных для российского энергетического сектора» проектах и пообещал, что Россия достигнет своей цели в «демилитаризации» Украины.

Восхождение Патрушева подчеркивает усиление роли бывших сотрудников КГБ, которые уже более двух десятилетий борются с либерально настроенными технократами за влияние на Путина



С началом войны «настал момент Патрушева, — говорит Татьяна Становая, глава российской политической консалтинговой компании R.Politik. — Его идеи лежат в основе решений, принимаемых Путиным. Он один из немногих, к кому Путин прислушивается».

Большие интервью и зарубежные поездки показывают, что Патрушев «единственный, кому разрешено объяснять и озвучивать мнение Путина, — говорит старший научный сотрудник Фонда Карнеги Андрей Колесников. — Не всем это позволено». Даже когда свои заявления делает Сергей Лавров, не ясно, говорит ли он от имени Путина. «Дипломаты часто пытаются угадать. Они не знают, чего хочет Путин — но это знает Патрушев», — считает Колесников.

С тех пор как в 1998 г. Путин был назначен главой ФСБ и начал свое стремительное восхождение на пост президента, Патрушев был всегда с ним рядом. Почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти называет Патрушева «демоном на плече Путина, нашептывающим яд ему в ухо».

По словам человека, некогда близкого к обоим, Патрушев — крепко пьющий, грубо выражающийся силовик, который сформировал свои взгляды на мир во времена холодной войны и мало изменился после распада Советского Союза — особенно в своей враждебности к Соединенным Штатам. «Он — суперсоветский чекист, — сказал этот человек, говоривший, как и другие, на условиях анонимности из-за опасений за личную безопасность. — Он понимает мир так, как будто Советский Союз все еще существует, и он видит себя только в советских координатах».

В 1970-х гг. Патрушев служил вместе с Путиным в ленинградском управлении КГБ. В Москву Патрушев переехал на два года раньше Путина и в 1990-х гг. занимал руководящие должности в штаб-квартире ФСБ на Лубянке. По словам источника, Патрушев был недоволен, когда Путин неожиданно обогнал его и сам стал главой ФСБ: «Путин был никем. Путин был подполковником, а [Патрушев] уже был генерал-полковник». Бывший старший офицер КГБ, который некогда служил с Путиным, соглашается с этим: «Патрушев был старше и выше по званию. Но Путин занял его место, потому что он был ближе к Ельцину».

После того как Путин стал премьер-министром, Патрушев сменил Путина на посту главы ФСБ. По словам источника, с того момента Патрушев стремился как помогать Путину оставаться у власти, так и контролировать его. Долгое время обсуждались вопросы о том, мог ли Патрушев сыграть определенную роль в серии взрывов домов в 1999 г., в результате которых погибло более 300 человек и официальная вина за которые была возложена на чеченских террористов. Быстрая реакция Путина в качестве премьер-министра — Вторая чеченская война — превратила его из малоизвестного бюрократа в национального героя и помогла ему стать президентом несколько месяцев спустя.

Расследование МВД, связавшее еще одну попытку взрыва домов с ФСБ, было быстро замято Патрушевым, который заявил, что имели место «учения» для проверки бдительности граждан. Кремль до сих пор отрицает какую-либо роль ФСБ во взрывах.

Как говорят московские инсайдеры, в последние два года Патрушев стал одним из немногих близких советников с регулярным доступом к президенту, что укрепляет его влияние на Путина. «У Патрушева свои отношения с Путиным. Он был его начальником, он старше. Для Путина такие вещи очень важны», — говорит один московский бизнесмен, владеющий информацией.

По словам Становой, Патрушев был одним из немногих советников, которые вероятно знали о решении Путина начать вторжение до его начала. И почти пять месяцев спустя ни Путин, ни Патрушев не видят — или не хотят видеть — выхода из кризиса.

«Путину нужно продолжение войны, — говорит московский бизнесмен. — В условиях войны он может контролировать общество. Если наступит мир, люди начнут задавать вопросы о том, почему они так плохо живут».





Фото: Dmitry Dukhanin/Sipa USA/AP