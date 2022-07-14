Российские войска нанесли удар по Виннице

UPD:К 17:00 известно о 21 погибшем, среди которых трое детей, 52 человека ранены, среди них тоже трое детей. Пропали без вести 46 человек. В больницы обратились 115 пострадавших, сообщил Кирилл Тимошенко.Маргарита Симоньян прокомментировала удар по Виннице. По ее мнению, в Доме офицеров располагался «временный пункт размещение нациков».Число погибших в Виннице достигло 20 человек, среди которых трое детей. Ранения получили 90 жителей, сообщил Кирилл Тимошенко, замруководителя офиса президента Украины. По его словам, удар нанесли из акватории Черного моря крылатыми ракетами «Калибр».

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ГСЧС Украины сообщила, что после ракетного удара в Виннице погибли 12 человек, среди которых один младенец. Еще 25 человек ранены.

Как пишет BBC, три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. Также от ударов пострадали расположенные рядом Дом офицеров и жилые дома. После прилета начался пожар, который перекинулся после и на автостоянку.

Российское Минобороны сообщало об ударах по Виннице 16 марта. Тогда удар был по объектам военной инфраструктуры Украины. «В результате выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в населенном пункте», — писали в военном ведомстве.

