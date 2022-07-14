Писатель Андрей Бильжо о выборе

НОЧНЫЕ МЫСЛИ ВСЛУХКак много появилось якобы знающих, как надо, то бишь как правильно себя вести в этой чудовищной ситуации, обрушившейся на нас в одночасье.Как много появилось осуждающих тех, кто ведёт себя не так, как, в их представлении, надо.Они, осуждающие, знают, как им кажется, как правильно себя вести. И приводят в пример себя. Как правило — себя!!!То есть рассказывают о себе. Обвиняя других, тем самым возвышая себя. Поднимая себя на пьедестал.А как же быть с этим... «Делай то что должно и будь, что будет».Я бы добавил. Делай то, что должно, тихо.Между тем, и я об этом ещё до 24 февраля много раз писал и говорил, что невозможно и бессмысленно, исходя из своего жизненного опыта и структуры собственной личности, пытаться объяснить поступок другого человека.Не-воз-можно !!!Если ты не обладаешь специальными знаниями из области психо́-наук.Желание объяснить поступок другого или осудить поступок другого, если он не укладывается в схему — представление, живущее в нашей голове о хорошем и плохом, правильном и не правильном, понятно, но ошибочно. Это объяснение нужно только нам самим. Для нашего успокоения. Ибо когда непонятно, тогда тревожно.Почему они веселятся (впадают в депрессию), когда такое?Почему они уезжают (остаются), когда такое?Я не пойму (вот это честнее), как так можно в это время?Ну и так далее. Между тем причина т.с. «возмутительного поведения» не одна у всех. Их много.Нет модели правильного поведения в той или иной ситуации. Для каждого она своя. Мы не вправе учить других и требовать от других вести себя так, как нам кажется правильно. Просто потому, и здесь я повторюсь, что мы исходим из своего жизненного опыта и структуры своей личности.Я, конечно, рассуждая на эту тему, не имею в виду девиантное и деликвентное поведение. Или принципиальные разногласия́ .ПОДЧЕРКИВАЮ: ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ.Т. е. я не о «НЕ ВСЁ ТАК ОДНОЗНАЧНО», «А ЧТО ТЫ МОЛЧАЛ ВОСЕМЬ ЛЕТ», «ЕСЛИ БЫ НЕ МЫ, ТО ОНИ»...Ну и т. д.Я про «сво́их».Которых не осуждаю. А многих безмерно уважаю.Будьте просто снисходительны друг другу. Не воюйте дома и на просторах фейсбука. Это бессмысленно. Берегите себя.Ответьте себе на один вопрос. Вам хоть раз удалось кого-нибудь переубедить тут? Вот именно. Да и я не делаю эту попытку сейчас.Да и я , каюсь, грешу всем тем, что описал выше.Потому и написал.Это были ночные мысли вслух.