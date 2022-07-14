Кинокритик Зинаида Пронченко о том, что говорят в светских гостиных Москвы

В день взятия Бастилии захотелось поделиться впечатлениями о летней Москве-2022. Визит мой был кратким, но насыщенным.Поскольку я привыкла думать о людях и вещах хуже, чем они есть, меня вообще ничего не удивило. Без сомнения, полным ходом идет программа благоустройства «Моя улица». Разумеется, открылась терраса ресторана «Гвидон». Конечно же, неделя моды побила все рекорды посещаемости. Ну а как иначе, привычка не замечать слона в Кремле и фекалий на душе выработалась задолго до февраля. Разница лишь в том, что раньше можно было иронично улыбаться и чего-то вякать и шифровать на страницах интеллектуальной прессы — пишем вечность, читаем путин. Теперь нет, но погоды-то роскошные, а дальневосточные ежи свежо и остро пахнут «беспримерным цинизмом запада». У молодости гормоны, у старости резоны. Жизнь продолжается, друзья.Единственное, что зацепило в сравнении с апрельским приездом, так это смена тезисов в либеральных квартирах:«… скандинавы выдали курдов туркам, а немцы попросили обратно турбины, какие тогда к нам претензии/ Яшин сам дурак, а Красильщик известный мудак/ Собянин с Грефом, в принципе, ок/ вы на ППЖ (пока путин жив) отъехали, вы нам не указ/ свобода — это чистая условность, без необходимости».И в этих речах ближнего круга (не соседей по маминому садоводству), в этой запятой и союзе «но», в этом стремлении нормализовать уголовно наказуемое больше безысходности, чем в любом постановлении Госдумы.Все понятно и ничего не ясно. Про меня в том числе.