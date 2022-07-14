Учительницу из Пскова оштрафовали за сине-желтые магниты на доске

В Пскове 61-летняя учительница математики Любовь Жильцова 25 февраля сфотографировалась возле школьной доски с плакатом «Нет войне». В школу прибыли полицейские, составили протокол, но в мае дело прекратили из-за отсутствия состава преступления, пишут «Север.Реалии»*.

Полицию такой результат не устроил, и силовики обжаловали майское решение суда. 12 июля Печорский районный суд Псковской области оштрафовал Жильцову на 30 тыс. рублей за фото у школьной доски.

Как уточнили в Telegram-канале «Местные», полицейские обжаловали решение и на одном из заседаний суда заметили на фотографии сине-желтые магниты, которые, по их мнению, «дискредитируют» российскую армию.

*«Север.Реалии» Минюст России считает иностранным агентом