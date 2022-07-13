140-й день боев: главное

ООН сообщила о гибели в Украине 5024 мирных жителей, среди которых 343 ребенка. Еще 6520 человек получили ранения. Эти данные предварительные: в реальности число погибших и раненых может быть намного больше, сообщают «Важные истории»*.

Генпрокуратура Украины сообщила, что после обстрелов в Николаевской области погибли 5 человек, двое получили осколочные ранения. Повреждены дома, квартиры и автомобили гражданских лиц. В селе Березнеговатое повреждена больница.

Минобороны России в утренней сводке отчиталось об уничтожении в Николаеве «высокоточными ракетами воздушного базирования»‎ более «350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники»‎. Также в восточной части города целью был пункт временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады.

В Березнеговатом уничтожен склад «боеприпасов в районе населенного пункта Северск, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорье Запорожской области»‎. Также в области было сбито несколько украинских самолетов.

По данным украинской Генпрокуратуры, в Запорожской области после ракетного удара повреждены промышленные предприятия, ранения получили 14 мирных жителей. Под завалами могут еще оставаться люди.

«Грати»‎ сообщает, что сегодня Киевский апелляционный суд начал рассматривать апелляционную жалобу на пожизненный приговор российскому военному Вадиму Шишимарину. В конце мая его признали виновным в нарушении законов и обычаев войны: он убил мирного житель в селе Чупаховка 28 февраля 2022 года. Шишимарин частично признал вину, но утверждал, что не хотел убивать, а только выполнил приказ.

Защита настаивает, что Шишимарина нужно оправдать по статье о нарушении правил и обычаев войны, однако убийство адвокаты не отрицают. В качестве смягчающих обстоятельств называлась добровольная сдача в плен и признательные показания.

Следующее заседание назначено на 25 июля.

BBC сообщает, что в Украине погибла первая российская военнослужащая — ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая. Информацию подтвердил председатель городского совета ветеранов Александр Струков. Ей было 35 лет. Близкие говорили, что она мечтала служить в армии и контракт подписала с 18 лет. «Участие в специальной операции было ее выбором»‎, — рассказали знакомые погибшей.

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» рассказал, что осужденных к смертной казни иностранцев ждет расстрел, если суд отклонит их апелляции, пишет РБК.

«Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, приговор, тогда их дела будут переданы непосредственно в исполнительную службу для реализации приговора», — сказал он, уточнив, что осужденных расстреляют в непубличном порядке.

К смертной казни в ДНР приговорили в начале июня британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина и марокканца Саадуна Брагима. Верховный суд ДНР признал их виновными в наемничестве, участии в боевых действиях на стороне Украины, насильственном захвате власти группой лиц.

Северная Корея признала независимость ДНР и ЛНР. Об этом также рассказал Денис Пушилин. Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР.

Как пишет «Коммерсант»‎, ДНР и ЛНР признали также Сирия, частично признанные Абхазия и Южная Осетия. Никарагуа и непризнанный Нагорный Карабах поддержали признание Россией ЛНР и ДНР.

Иран не подтвердил продажу России беспилотников. О возможности такой сделки сообщали вчера в США. Как пишет «Новая газета. Европа»‎, Иран «не будет помогать ни одной из сторон» в ходе боев между Россией и Украиной.

«Некоторые западные страны, среди которых США, производят вооружения и стараются продать свою продукцию. Мы же стараемся избегать любых действий, которые могут привести к эскалации. У нас есть соглашения об обороне с Россией, но мы не будем помогать ни одной из сторон, вовлеченных в этот конфликт», — сказал министр.

Разведка Британии пишет, что на Донбассе российские силы, скорее всего, сосредоточатся на взятии нескольких небольших городов на подступах к Славянску и Краматорску в течение следующей недели. Городские районы этих городов, вероятно, остаются основными целями на этом этапе операции.

Россия продолжает подрывать легитимность украинского государства и укреплять собственное управление и административный контроль над оккупированными частями Украины. Недавно это включало инициативу «побратимизации» российских и украинских городов и областей для развития постконфликтных администраций и указ, облегчающий украинцам получение российского гражданства.

Антироссийские настроения в Украине приводят к преследованию российских и пророссийских чиновников. Назначенная Россией администрация Великого Бурлука признала, что один из ее мэров был убит 11 июля 2022 года в результате взрыва автомобиля. Преследования официальных лиц, вероятно, будут усиливаться, что усугубит и без того серьезные проблемы, стоящие перед российскими военными, и потенциально усилит давление на уже сокращенные военные формирования и формирования сил безопасности.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские силы остаются в состоянии оперативной паузы в масштабах всего театра боевых действий в Украине. Они перегруппировываются, отдыхают. Продолжится бомбардировка критических районов, чтобы создать условия для будущих наземных наступлений.

Российские войска провели ограниченные и безуспешные наземные атаки севернее Славянска и восточнее Северска, продолжали наносить авиационные и артиллерийские удары по Бахмуту и ​​Авдеевке. Российские войска провели несколько безуспешных наземных атак к северу от Харькова. Возможно, российские войска совершили фальшивую атаку на Запорожскую АЭС в Энергодаре Запорожской области. Украинские силы продолжали наносить удары по российским складам боеприпасов на южном направлении.

*«Важные истории» в России признали «нежелательной организацией».