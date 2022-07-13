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#Новости

Журналистка RusNews рассказала о принудительных инъекциях в психбольнице

13.07.2022

Ее арестовали по делу о «фейках» про российскую армию

ОВД-Инфо* сообщило, что журналистка RusNews Мария Пономаренко рассказала о принудительных инъекциях в психиатрической больнице. При сопротивлении ее силой удерживали сотрудники ФСИН. 

Об этом она писала в письме своему другу. Пономаренко отправили в Алтайскую краевую клиническую психиатрическую больницу из СИЗО 2 июня. Сейчас она снова в СИЗО. 

«Там творился треш. Меня за требование личной одежды, посуды, мыльно-рыльных средств и прокладок насильно кололи неизвестной субстанцией, которая должна была успокаивать», — рассказала она.

Журналистку задержали 23 апреля в Санкт-Петербурге. Суд поместил ее под стражу 27 апреля. Поводом к уголовному преследованию стал пост о разрушенном драмтеатре в Мариуполе. Из Петербурга ее этапировали в Барнаул. 


*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом».  



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