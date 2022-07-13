Илья Яшин: я прекрасно понимал, что меня арестуют

Итак, суд отправил меня в тюрьму за антивоенные выступления.

Давайте начистоту: с 24 февраля я прекрасно понимал, что меня арестуют. Все это понимали. Оперативники вчера в «доверительном разговоре» несколько раз спросили: «Ну объясни, чего ты не уехал-то? Тебе же четыре месяца дали на свободе. Всем было бы проще, если бы ты свалил...»

Хорошо, объясню.

Я не хочу чтобы ИМ было проще‎. Не хочу бегать и прятаться от тех, кого презираю. Не хочу унижаться перед военными преступниками и опускать перед ними глаза.

В ходатайстве о заключении меня под стражу сказано: «Яшин своими выступлениями нанёс ущерб интересам России...»

Чушь.

Своими выступлениями я защищал Россию. А интересам её вредит Путин, который втянул мою Родину в войну, создал здесь воровскую диктатуру и запугивает всех, кто не согласен.

Чтобы вырваться из этого мрака, нам придётся заплатить свою цену. Немцов заплатил жизнью, сотни людей прямо сейчас платят личной свободой.

Когда началась война, я пообещал, что никуда не сбегу и буду громко говорить правду столько времени, сколько получится. А когда арестуют — приму этот удар достойно. Я держу своё слово.

Не переживайте за меня, друзья. И умоляю: не позволяйте себя запугать.

Я не боюсь — и вы не бойтесь.

Нет войне.





Илью Яшина Басманный суд Москвы арестовал сегодня до 12 сентября по делу о «фейках» про российскую армию «по мотивам политической ненависти» (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК РФ). Поводом стал его апрельский стрим в YouTube о событиях в Буче.

Фото: Александра Астахова

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