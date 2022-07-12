В деле Колкера медицинское заключение подписал не его врач

«Медиазона»* узнала о том, что в суде представили справку о состоянии ученого Дмитрия Колкера. У него якобы было другое заболевание: не рак четвертой степени, а «заболевание предстательной железы». Заключение подписал врач областной больницы, а погибший в СИЗО ученый лежал в частной клинике.

Ученого Дмитрия Колкера обвинили в госизмене и, несмотря на четвертую стадию рака, отправили в СИЗО Москвы из Новосибирска. Его забрали прямо из частной клиники 30 июня.

Заключение врача областной больницы также якобы было сделано 30 июня — незадолго до ареста. В суде следователь ФСБ говорил, что документов для избрания более мягкой меры пресечения якобы не имелось. Но в выписке из частной клиники были данные об онкологии: злокачественном новообразовании головки поджелудочной железы 4-й клинической группы. Такое заболевание входит в перечень тех, которые препятствуют заключению в СИЗО.

В суде же представили еще одну справку: от врача областной больницы Александра Романенко. Такой врач в больнице есть, но работает простым терапевтом. В ней от руки написано, что «пациент Колкер Дмитрий» осмотрен 30 июня в 08:00, его диагноз: «заболевание предстательной железы». Там же написано, что ученый мог участвовать в следственных действиях и присутствовать на судебном заседании».

Дмитрий Колкер погиб в СИЗО «Лефортово» 2 июля. Следствие посчитало, что он распространил сведения, составляющие гостайну. Но академики РАН из «Клуба 1 июля» публиковали экспертное заключение, которое допустило лекции Колкера для китайских студентов, пишет «Тайга.Инфо»**.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».**«Тайга.Инфо» в России также признана «иностранным агентом».