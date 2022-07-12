Компания Petropavlovsk приостановила торги на Лондонской бирже

Пресс-служба золотодобывающей компании Petropavlovsk сообщила сегодня о приостановке торгов на Лондонской бирже. Предлагается также прекратить торг на Московской бирже.

Решение принято в связи с решением совета директоров подать в суд на административный приказ о назначении новых администраторов. РБК сообщили, что после этих новостей на старте торгов акции компании Petropavlovsk обвалились на 23,3% — до 2,9 рублей за бумагу.

Проблемы у компании начались в апреле 2022 года. «Газпромбанк», который попал под санкции, требовал немедленно погасить 201 млн долларов США (включая начисленные проценты). Предприятие пока не смогло погасить или рефинансировать кредит, требования по долгу были переданы УГМК. Сейчас Petropavlovsk объявил о том, что ведутся переговоры о покупке дочерних компаний. Но получение прибыли для акционеров после этих сделок маловероятно.