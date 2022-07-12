Европа в предчувствии газовой войны

FINANCIAL TIMES

THE ECONOMIST

«Газпром» сокращает поставки газа в Европу уже несколько месяцев. По данным S&P Global, в июне Россия поставила в Европу всего 4,7 млрд кубометров газа, что составляет едва ли треть от уровня начала 2021 г. Самые большие потоки газа идут по газопроводу «Северный поток-1» (СП-1), который соединяет Россию с Германией через Балтийское море.

Теперь Россия решила нажать еще сильнее. 16 июня «Газпром» сократил экспорт по газопроводу СП-1 до 40% мощности, ссылаясь на технические трудности. Больше всего пострадали крупные европейские покупатели — такие как итальянская Eni, австрийская OMV и немецкая Uniper. Eni сообщила, что Газпром поставляет только 21 млн кубометров газа в день, что почти на треть меньше, чем 32 млн кубометров, которые поставлялись ранее. Для покрытия дефицита энергетические компании вынуждены восполнять недостаток за счет покупки дорогостоящего газа на спотовом рынке.





Причиной снижения поставок «Газпром» назвал задержку возвращения турбины, которая проходила техническое обслуживание немецким производителем Siemens Energy на заводе в Монреале. Однако Канада заблокировала отправку турбины в Россию, ссылаясь на санкции, введенные против российского энергетического сектора.

В субботу 9 июля правительство Канады согласилась в порядке исключения разрешить Siemens Energy перевезти турбину обратно в Германию. Немецкая компания заявила, что усиленно работает над логистикой, чтобы как можно скорее доставить оборудование на место.

Аналитик компании Energy Aspects Джеймс Уодделл (James Waddell) считает, что даже при сокращении потока через СП-1 у России была возможность направить больше газа по другим трубопроводам в Европу, например через Украину. Однако «Газпром» решил этого не делать. «Сокращение потока было вызвано политическими, а не техническими причинами», — уверен Уодделл.

Немецкие официальные лица не могут сказать, возобновит ли «Газпром» поставки после окончания ремонтных работ 21 июля. «Из России мы получаем противоречивые сигналы, — заявил в понедельник в интервью телеканалу ZDF Клаус Мюллер, глава Федерального сетевого агентства, регулятора энергетики Германии. — Если Москва не возобновит поставки примерно 21 июля, это будет очень плохо».

ПЛОХАЯ СТОРОНА ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ

«Социальному миру в Германии брошен вызов», — заявил 7 июля Роберт Хабек, вице-канцлер Германии. В импорте природного газа Германия зависит от России примерно на треть, и в стране ожидается резкий рост цен на электроэнергию. Это принесет огромные убытки компаниям, и Хабек даже опасается, что в итоге это чревато финансовой катастрофой. Бундестаг только что принял закон об энергетической безопасности, который позволяет правительству субсидировать фирмы, пострадавшие от резкого роста энергетических цен.

Однако больше всего в Европе опасаются полного отключения поставок российского газа. Джонатан Стерн (Jonathan Stern) из Оксфордского института энергетических исследований считает, что президент Путин доволен кризисом, из-за которого санкции выглядят контрпродуктивными.

Стерн прогнозирует, что теперь, когда Запад отступил, Путин возобновит часть газовых потоков по СП-1, и пока Европа получит отсрочку. Однако зимой, когда погода станет холоднее и потребление газа возрастет, Путин может использовать газовое оружие вновь. Один из руководителей крупной европейской нефтяной компании сказал, что почти уверен, что «русские заставят европейцев дорого заплатить этой зимой».

Хорошей новостью является то, что сейчас резервуары ЕС заполнены почти на 60%, в них хранится около 60 млрд кубометров, по сравнению с примерно 50 млрд кубометров год назад. Прогноз Кильского института предполагает, что Германия сможет справиться с недостатком газа этой зимой, даже если Россия перекроет поставки газа в июле.

Однако не все страны имеют такие запасы газа. Те, у кого сегодня 50% запасов или меньше — Болгария, Румыния, Венгрия — в случае отключения сильно пострадают, а если зима будет аномально холодной, то пострадают все. По расчетам Майкла Стоппарда (Michael Stoppard) из ihs Markit, холодная зима может увеличить спрос на 25 млрд кубометров. И даже те страны, которые продержатся эту зиму, окажутся в очень плохом положении весной.

Европейская комиссия занимается планированием на случай этого самого худшего сценария. «Мы должны быть уверены, что в случае полного отключения газ будет поступать туда, где он больше всего нужен», — заявила 6 июля президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен. План Комиссии должен быть объявлен к 20 июля. В конце этого месяца планируется провести министерский саммит по энергетической безопасности.

Европейские меры реагирования включают четыре основных направления: повышение уровня в газовых хранилищах, диверсификация источников энергии, стимулирование снижения спроса и нормирование



Наиболее важным является увеличение объемов хранения газа. План, принятый ЕС в июне, обязывает к 1 ноября заполнить газовые хранилища ЕС минимум на 80%, а в последующие годы довести этот показатель до 90%. Страны-члены ЕС, не имеющие газовых хранилищ, должны хранить не менее 15% своего годового потребления в хранилищах в других странах.

Что касается альтернативных источников энергии, то резко возрос импорт сжиженного природного газа (СПГ). Высокие цены в Европе перенаправили туда танкеры из добывающих стран Азии. По оценкам банка Morgan Stanley, в первом квартале в Европу было ввезено около 41 млрд кубометров сжиженного газа, что на 70% больше, чем в прошлом году. Почти 30% экспортируемого в мире СПГ сейчас отправляется в Европу — по сравнению с менее чем 20% в 2021 г.

Вопрос о том, будет ли это продолжаться, остается открытым. Европа и так забрала большую часть запасов газа, который можно было перенаправить из Азии. Более того, СПГ не может напрямую поступать в Германию, поскольку сейчас у нее нет регазификационных мощностей. Германия приобрела плавучие регазификационные суда, выдачу разрешений на эксплуатацию которых правительство по возможности пытается ускорить. Но они вряд ли будут введены в эксплуатацию до начала 2023 г., считает Хайме Конча (Jaime Concha) из Energy Intelligence Group. По иронии судьбы, в течение трех месяцев после начала вторжения около 15% СПГ, поступавшего в Европу для замены российского газа по трубопроводам, также поступало из России, отмечает Стоппард. По его оценкам, в последнее время Россия зарабатывает около $400 млн в день на продаже газа по газопроводам и СПГ в Европу.

Среднесрочный план ЕС предусматривает расширение ветряной, солнечной и зеленой водородной энергетики, чтобы заместить российский импорт. К огорчению «зеленых», в ход идет и уголь. С разрешения еврократов страны-члены ЕС, включая Нидерланды и Германию, выдают экологические разрешения угольным электростанциям для увеличения производства энергии.

Также существует и фактор спроса. Высокие цены уже привели к сокращению спроса на газ. Лесли Палти-Гусман (Leslie Palti-Guzman) из компании Leviaton считает, что за последние несколько месяцев промышленное потребление в Европе сократилось на 20 млрд кубометров. По ее мнению, промышленность Германии, которая зависит от дешевого газа, может пострадать очень сильно.

Наконец, существует нормирование энергии. Германия открыто говорит об этой неприятной перспективе, но большинство стран постараются этого избежать. Эффект от нормирования может быть неравным, считает Агата Лоскот-Страхота (Agata Loskot-Strachota) из польского Центра восточных исследований Osw. Польша никогда не доверяла России, поэтому она рано начала диверсифицировать источники импорта газа, сокращая поставки от «Газпрома». Однако другие страны Восточной Европы пошли по этому пути позднее, и для них шок будет более тяжелым.

Си Нань (Xi Nan) из Rystad Energy опасается, что попытки Еврокомиссии по координации будут сведены на нет хаотичной реакцией рынка. Например, некоторые европейские страны и компании отказались от требования России платить в рублях за энергоносители, но другие уступили. В Европе нет единого газового рынка; каждая страна проводит свою собственную политику.

«Конечно, все выживут, — говорит Нань. — Но вопрос, какой ценой?»