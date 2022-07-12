Юрия Дудя* оштрафовали за пропаганду нетрадиционных ценностей

Правозащитник Павел Чиков сообщил, журналиста Юрия Дудя* оштрафовали на 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в интернете (ч.2 ст.6.21 КоАП РФ). Поводом стало интервью с перформанс-художником Федором Павловым-Андреевичем.

Решение вынес мировой судья судебного участка №271 района Лефортово. Интервью с маркировкой 18+ вышло в марте 2021 года и набрало 3,9 млн просмотров. Федор Павлов-Андреевич — открытый гей, но темой интервью было не об этом. Гость журналиста был ведущим телепрограммы «До 16 и старше…», редактором журнала «Молоток» и театральным режиссером. Сейчас живет в Бразилии.

Ранее суд возвращал протокол полиции из-за нарушений. Защита сообщила, что решение будет обжаловано. Защищает Юрия Дудя адвокат Ильнур Шарапов. Решение суда будет обжаловано.

*Юрия Дудя Минюст России считает «иностранным агентом».