Роспотребнадзор сообщил о первом случае оспы обезьян в России

Роспотребнадзор сообщил о первом выявленном в России случае оспы обезьян. Заболевший изолирован, заболевание протекает в легкой форме. «Коммерсант» пишет, что по данным Минздрава система здравоохранения России готова к возможному увеличению заболеваемости.

По информации Роспотребнадзора, заболевший находится в медицинской организации инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет. При этом в ведомстве считают, что в России ограничена возможность дальнейшего распространения оспы.

По данным ВОЗ на конец июля, в 40 странах мира выявили около 3,2 тыс. случаев оспы обезьян.