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#Новости

Роспотребнадзор сообщил о первом случае оспы обезьян в России

12.07.2022

В Минздраве заявили, что готовы к оказанию помощи россиянам

Роспотребнадзор сообщил о первом выявленном в России случае оспы обезьян. Заболевший изолирован, заболевание протекает в легкой форме. «Коммерсант» пишет, что по данным Минздрава система здравоохранения России готова к возможному увеличению заболеваемости. 

По информации Роспотребнадзора, заболевший находится в медицинской организации инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет. При этом в ведомстве считают, что в России ограничена возможность дальнейшего распространения оспы.

По данным ВОЗ на конец июля, в 40 странах мира выявили около 3,2 тыс. случаев оспы обезьян. 



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