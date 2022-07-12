Минцифры хочет обязать бизнес по запросу передавать информацию о гражданах

«Коммерсант» узнал о новом законопроекте Минцифры, регулирующем оборот данных. Информацию о гражданах предприниматели будут передавать по запросу в обезличенном виде. Бизнес против безвозмездной передачи данных клиентов властям, а эксперты говорят о рисках безопасности.

Обезличивать данные, по новым правилам, будет уполномоченный орган, а после этого данные будут доступны другим ведомствам и российским разработчикам искусственного интеллекта (ИИ). Окончательно цели использования позже должно утвердить правительство. Согласие клиентов на такую процедуру, по мнению Минцифры, не потребуется.

Закон об использовании данных приняли в марте 2021 года. Тогда утверждалось, что данные будут обезличены с согласия клиента, только потом бизнес мог их свободно использовать. Минцифры после этого трижды дорабатывало закон.

Эксперты считают, что это не будет способствовать развитию рынка данных в России. По словам президента Ассоциации больших данных Анны Серебряковой, такая инициатива лишит бизнес стимула развивать проекты в области аналитики данных и искусственного интеллекта. Фактически это означает монополизацию рынка.

Также предложение Минцифры не согласуется с защитой неприкосновенности частной жизни, полагает зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев. Также он сомневается в том, что бизнес готов будет бесплатно передавать информацию, поскольку сбор и ее хранение останутся на предпринимателях.