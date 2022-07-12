Минюст признал экстремистским чеченское «Народное движение Адат»

Минюст России 11 июля пополнил список экстремистских организаций. «Народное движение Адат» стало 92 в перечне. По данным «Новой газеты. Европа», движение критиковало главу Чечни Рамзана Кадырова.

Решение о внесении организации в список экстремистов Верховный суд Чечни принял 12 мая, иск инициировала прокуратура, ответчиком было «Народное движение Адат» «в лице руководителя Янгулбаева И.С.» — сына экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Ибрагима. Ибрагима Янгулбаева ранее внести в список террористов и экстремистов.

Ибрагим Янгулбаев — брат правозащитника Абубакара Янгулбаева и сына арестованной по обвинению в нападении на полицейского Заремы Мусаевой. МВД Чечни 31 января объявило его в федеральный розыск и заочно арестовало по делу об оправдании терроризма.