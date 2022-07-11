Невидимые горизонты войны

BLOOMBERG

THE NEW YORK TIMES

FOREIGN AFFAIRS

«Трехдневная» война Кремля длится уже пятый месяц, и накал боевых действий заметно снизился. Ни одна из сторон не может продолжать их столь активно, как ранее, хотя и по разным причинам. Эти причины пытаются понять военные аналитики как в России и Украине, так и на Западе.

Как рассказал The New York Times российский аналитик и бывший научный сотрудник Центра Вильсона в Вашингтоне Камиль Галеев, «у России проблемы с набором и мобилизацией. Она отчаянно пытается получить больше людей, используя любые средства».

Количество погибших и раненых на поле боя является секретом с обеих сторон. По оценкам британских военных, из 300 000 человек российской армии вторжения — включая подразделения поддержки — погибло 25 000 человек, и десятки тысяч ранены.

Однако президент Путин с самого начала был против всеобщей мобилизации, которая позволила бы начать призыв резервистов. Отказ от мобилизации позволяет Кремлю поддерживать иллюзию, что идет не война, а некая «специальная военная операция». Это также позволяет минимизировать риск негативной общественной реакции, из-за которой ранее военными неудачами заканчивались предыдущие войны — война в Афганистане и первая чеченская война.

Поэтому Кремль пытается формировать резервные батальоны другими способами. Высокими денежными стимулами он привлекает контрактников, мужчин из бедных этнических меньшинств, украинцев с территорий, контролируемых сепаратистами, а также отправляет воевать подразделения Росгвардии.

Многие аналитики высказывают сомнения в том, что Россия сможет далее поддерживать наступление в Украине без всеобщей мобилизации. Игорь Гиркин в своих выступлениях постоянно повторяет, что Россия не сможет нанести поражение Украине без мобилизации.

Но Кремль, похоже, намерен избежать столь радикального шага. Вместо этого военкоматы занимаются обзвонами резервистов, предлагая большие деньги за недолгие командировки в Украину. Сайты Министерства обороны о вакансиях также переполнены тысячами объявлений для тех, у кого есть хоть какая-то военная специальность. Подобные объявления появились даже на глобальных сайтах по трудоустройству вроде Head Hunter — там рекламировались вакансии военных инженеров и даже командира воздушно-десантного подразделения.

Жалованье, предлагаемое добровольцам, составляет от 200 000 до 350 000 руб. в месяц. Такие суммы должны выглядеть привлекательными для низкоквалифицированных работников в промышленных регионах, пострадавших от закрытия заводов из-за санкций. «В основном — это способ заработать деньги», — говорит Сергей Кривенко, глава правозащитной инициативы «Гражданин и армия». Многие, особенно контрактники постарше, имеют серьезные долги, и в попытке привлечь их в армию в мае закон отменил возрастной лимит в 40 лет для контрактников.

Соответственно, в непропорционально большом количестве среди погибших встречаются мужчины из бедных республик, населенных этническими меньшинствами, таких как Дагестан, Тыва или Бурятия. Статистические данные, собранные в мае сайтом Медиазона* из открытых источников, свидетельствуют о 225 погибших из Дагестана и 185 погибших из Бурятии — по сравнению с всего девятью погибшими из Москвы и 30 погибшими из Санкт-Петербурга.

На срочников из этнических меньшинств в армии оказывают давление с целью заставить их подписать контракт. «Им говорят, что если они вернутся в родной город, то не найдут там никакой работы, поэтому лучше остаться в армии, чтобы заработать деньги», — говорит Владимир Будаев, представитель Фонда «Свободная Бурятия», антивоенной группы эмигрантов из Бурятии.

Однако солдат для ротации, по всей видимости, не хватает. Группа из примерно 15 женщин из Бурятии недавно разместила в Интернете видео, в котором жаловалась властям на то, что их родственники и супруги находятся в зоне боевых действий без отпуска с января. Как сообщалось из Чечни, противников войны и людей, арестованных за мелкие преступления, избивают и заставляют подписать контракт на участие в боевых действиях в Украине.

Власти Дагестана, Ингушетии, Башкортостана уже объявили, что будут формировать соединения, полностью состоящие из мужчин из этих регионов, видимо надеясь, что местный национализм привлечет больше добровольцев. С царских времен военные избегали такого рода вербовки, опасаясь разжигания сепаратистских настроений.

Последнее время в боях на Донбассе основную нагрузку несли соединения, сформированные в ЛНР и ДНР. Там призыв в армию обязателен для всех мужчин в возрасте от 18 до 65 лет. Поступали многочисленные сообщения о том, что призывников хватали прямо на улицах и отправляли в окопы со старым оружием и практически без обучения.

«Это колониальная модель использования местных жителей в качестве пушечного мяса», — считает Галеев



Результаты известны: в начале июня омбудсмен ДНР написал в своем канале в Telegram, что из 20 000 личного состава, числившегося в начале вторжения, 2 061 человек были убиты и 8 509 ранены, что по западным меркам выглядит чудовищным.

Наконец, самые рискованные операции на поле боя часто поручаются опытным наемникам из ЧВК «Вагнера» и ей подобным. Как сообщил портал «Важные истории», в Санкт-Петербурге ЧВК «Вагнера» занялась вербовкой заключенных: в обмен на подписание шестимесячного контракта им предлагается 200 тыс. руб. и амнистия — если они, конечно, вернутся живыми. Если нет — семья получит 5 млн руб.

Как считает Йохан Норберг (Johan Norberg) из Шведского агентства оборонных исследований, «вряд ли все эти люди помогут решительной победе России. Но они могут помочь сохранить нынешние позиции России и возможно позволят добиться небольших тактических успехов на Донбассе».

А ЧТО ТАМ В УКРАИНЕ?

Украинские вооруженные силы не испытывают недостатка в живой силе. С начала вторжения на Украине в несколько этапов проводится всеобщая мобилизация, сейчас главная проблема ВСУ — недостаток вооружения. Киев надеется получить его в достаточном количестве в начале осени, после чего, как Киев уже неоднократно заявлял, начать контрнаступление для освобождения территорий, оккупированных после 24 февраля, а возможно и потерянных в 2014 г.

Теоретически это, действительно, возможно. Как написал для Foreign Affairs профессор политологии в MIT Барри Р. Позен (Barry R. Posen), украинские войска могут победить в механизированной войне — с помощью танков и сопровождающей их пехоты и артиллерии. Так Израиль побеждал своих врагов в Шестидневной войне 1967 г. и в войне Судного дня 1973 г. Россия не имеет достаточного количества механизированных боевых частей для плотной обороны своих обширных фронтов, что в принципе означает, что она уязвима для быстрых и мощных механизированных атак.

Современное западное оружие — такое как Javelin и NLAW — уже помогло Украине заставить российскую армию заплатить за вторжение высокую цену



Однако на предыдущих этапах войны эти технологии использовались в основном для получения тактического преимущества, которое уже имелось у тех, кто находится в обороне: укрытия, маскировка и умение направлять силы противника через естественные и искусственные препятствия. Гораздо сложнее использовать передовые технологии для наступления на противника, обладающего значительным количественным превосходством, поскольку для этого необходимо преодолеть как численное превосходство, так и тактические преимущества позиции в обороне.

Никто не может с уверенностью предсказать результат такой стратегии, однако, учитывая все факторы, по мнению Позена, наиболее вероятным результатом после нескольких месяцев боевых действий станет тупиковая ситуация, схожая с уже существующей.

Украина в состоянии остановить продвижение России благодаря своей высокомотивированной армии, западной военной поддержке и тактическим преимуществам обороны. Россия обладает численным превосходством плюс тактическими преимуществами обороны. Внутри страны западные санкции будут раздражать население и тормозить экономическое развитие, но самодостаточное энерго-сырьевое обеспечение страны ограничивает воздействие этих мер.

С другой стороны, на Западе население будет испытывать все бо́льшие неудобства из-за возвратного эффекта санкций и вполне возможно изменит свое терпеливое отношение к войне. Западная поддержка Украины может стать менее щедрой, и в совокупности все эти факторы приведут к наиболее вероятному исходу — ничья на поле боя.

Поэтому, как считают некоторые европейские политики, Запад уже сейчас должен добиваться дипломатического завершения войны. В противном случае возможна неконтролируемая военная эскалация. В боевые действия могут быть втянуты Беларусь и Молдова, что повлечет за собой риски для соседних стран НАТО.

Контуры возможного урегулирования уже были прорисованы в ходе незавершенных переговоров Украины и России в Стамбуле в конце марта. На них Украине предлагалось отказаться от требования немедленного возвращения Крыма и Донбасса — при продолжении обсуждения этих вопросов в дипломатической форме.

Россия, со своей стороны, должна была вывести вооруженные силы на линию 23 февраля — за исключением административной территории Луганской и Донецкой областей. Первоначальное требование Кремля о «денацификации», то есть о смене демократического режима в Киеве на авторитарную диктатуру, вероятно, чеченского типа — не обсуждалось, «демилитаризация» должна была быть реализована в виде принятия Украиной статуса нейтрального государства.

Кроме всего прочего, чтобы такое решение не превратилось в отложенную войну, Киев настаивал на гарантиях безопасности от западных держав. И для того чтобы они не стали еще одним «Будапештским меморандумом», Украина просила оформить их в виде аналога Статьи 5 Устава НАТО с обязательством военной защиты, если территориальная целостность страны будет нарушена. Естественно, ни одна из держав не стала рассматривать приглашение к войне с Россией серьезно.

Однако профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса Хэл Брандс (Hal Brands) в статье Bloomberg напоминает, что нынешняя ситуация – далеко не самая худшая. Если бы Россия быстро завоевала Украину, и США согласились на такой исход, то ситуация в Европе стала бы гораздо более опасной. Тогда страны из «группе риска» – такие, как Польша – наверняка задумались бы о своем ядерном оружии.

Выступая с ядерными угрозами, президент Путин сам делает для этого все. Он еще больше укрепляет мнение, что страны, у которых есть ядерное оружие, могут делать то, что хотят, а страны, у которых его нет, вынуждены делать то, что им скажут.

Как считает Брандс, с 1945 г. было только два способа избежать запугивания такого рода – либо создание своей ядерной бомбы, либо тесный союз с США. До тех пор, пока пограничные России страны НАТО могут рассчитывать на последнее, они, вероятно, могут обойтись без первого.

Фото: Sasha Maksymenko

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