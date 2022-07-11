Экс-главу штаба Навального* в Мурманске заочно арестовали и объявили в международный розыск

Экс-главу штаба Навального* в Мурманске Виолетту Грудину объявили в международный розыск и заочно арестовали. Ее страницу во «Вконтакте» заблокировали по требованию Генпрокуратуры, сообщила активистка.

Против нее расследуют несколько дел: «санитарное, о создании экстремистского сообщества и дело о «фейках» про армию. Блокировка связана, вероятно, с последним.

«Я называла «спецоперацию» в Украине — войной, российских солдат — военными преступниками, а Путина — убийцей. Не пойму, что не так. Где-то запятую пропустила?» — написала Грудина в Telegram.

*Штабы Навального власти России признали экстремистскими и запретили их работу в стране.