Юристы подписали открытое письмо с требованием оправдать Алексея Горинова

«Новая газета. Европа» сообщила, что юристы подписали открытое письмо с требованием оправдать депутата Красносельского округа Алексея Горинова. Мещанский суд Москвы 8 июля приговорил его к 7 годам колонии общего режима за дискредитацию армии (ст. 207.3 УК РФ).

По мнению юристов, именно статус депутата позволил обвинению квалифицировать его дело сразу по нескольким статьям УК. Всего в России расследуется 68 дел о дискредитации армии.

«Мы утверждаем, что этот приговор неправомерен — в первую очередь потому, что его формальным основанием явились положения Уголовного кодекса, противоречащие Конституции Российской Федерации… В Российской Федерации каждый вправе свободно мыслить, собирать информацию из любых источников, а также свободно выражать своё мнение и распространять любые сведения, не опасаясь за это преследования с чьей-либо стороны, в первую очередь — со стороны государства», — настаивают в открытом письме.

Юристы добавили, что Конституция имеет в России высшую юридическую силу, а Конституционный суд указывал, что критика власти, политики в целом не должна наказываться, а «реагирование со стороны публичной власти на соответствующие высказывания должно быть нейтральным».

«Если государство намерено защитить своих граждан от дезинформации, единственное доступное ему с точки зрения Конституции средство — обеспечение множественности и разнообразия источников информации, своевременности передачи информации и ведение открытого диалога с обществом», — указано в письме.

Кроме того, депутатский статус предполагает индемнитет — это означает, что его нельзя привлекать к «юридической ответственности за мнения, выраженные в ходе политических дискуссий по общественно-значимым вопросам». Саму статью они призывают отменить, а Горинова оправдать.

Среди подписавшихся под письмом Ольга Подоплелова, конституционалист, руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая»*, Илья Шаблинский, член Московской Хельсинкской группы, Валерия Ветошкина, адвокат правозащитного проекта «Первый отдел»**, Светлана Ганнушкина, председатель Комитета «Гражданское содействие», член Совета Центра защиты прав человека «Мемориал» и другие.

* «Русь сидящую» Минюст России считает НКО-иноагентом.

** Первый отдел» Минюст России считает СМИ-иноагентом.