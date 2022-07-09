Осмысление немыслимого

FOREIGN AFFAIRS

Почти сразу после начала вторжения в Украину президент Путин заговорил об использовании ядерного оружия. «Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий», – сказал Путин 27 февраля в первом из многочисленных заявлений, недвусмысленно предупреждающих о возможном ядерном ударе.

Западные наблюдатели по большей части отнеслись к этим разговорам как к пустому надуванию щек. В конце концов, та сторона, которая первой применит ядерное оружие, пойдет на очень рискованную авантюру: она сделает ставку на то, что ее противник не нанесет равный или даже более разрушительный ответный удар. Поэтому вероятность того, что здравомыслящие лидеры действительно начнут процесс обмена ударами, который закончится уничтожением их собственных стран, очень мала. Однако, когда речь идет о ядерном оружии, очень низкая вероятность – это еще недостаточно.

Сегодня Запад должен планировать свою реакцию на случай, если Россия применит ядерное оружие. Опасность будет наибольшей, если война повернется в пользу Украины. Это единственная ситуация, в которой у России будет правдоподобный стимул пойти на такой огромный риск, – в попытке предотвратить поражение, шокировав Украину и ее сторонников из НАТО, чтобы заставить их отступить. Россия может сделать это, взорвав один или несколько тактических ядерных зарядов против позиций украинской армии или устроив символический взрыв над ненаселенной территорией.

Есть три общих варианта, в рамках которых американские политики могли бы найти ответ на российское ядерное нападение на Украину. Соединенные Штаты могли бы риторически осудить ядерный взрыв, но ничего не предпринять в военном отношении. Другой вариант – они могут тоже применить ядерное оружие. Третий – они могут воздержаться от ядерной контратаки, но вступить в войну напрямую и наносить широкомасштабные удары обычными авиационными средствами и используя наземные силы.

Все эти варианты плохи, потому что после отмены ядерного табу уже не существует вариантов с низким уровнем риска. Ответ в виде конвенциональной войны является наименее плохим из трех вариантов, поскольку он позволяет избежать более высоких рисков.

В течение последних трех десятилетий американские политики уделяли мало внимания гипотетической ядерной эскалации. Однако во время холодной войны этот вопрос находился в центре стратегических дебатов. В те времена НАТО в принципе предполагала возможность преднамеренной эскалации в качестве способа остановить советское вторжение – начиная с ограниченного применения тактического ядерного оружия. Эта стратегия была спорной, но она стала общепринятой, поскольку конвенциональные силы Запада уступали силам Варшавского договора. Сегодня, когда баланс сил после холодной войны изменился на противоположный, современная российская доктрина «эскалации для деэскалации» повторяет концепцию «гибкого реагирования» НАТО времен холодной войны.

НАТО продвигала политику гибкого реагирования риторически, но эта идея всегда была стратегически шаткой. Планы действий в чрезвычайных ситуациях, которые существовали в НАТО, никогда не имели консенсуса, просто потому, что применение ядерного оружия требовало обмена ударами, который мог вылиться в апокалиптическую неограниченную войну. Как отметил в своем исследовании, проведенном в 1983 г. для корпорации RAND бывший член Группы ядерного планирования НАТО Дж. Майкл Легге, Группа не могла достичь соглашения по конкретным последующим вариантам, помимо первоначального символического «демонстрационного удара» для психологического эффекта. Все опасались, что Москва может сравниться с ними или повысить ставки. Сегодня есть надежда, что эта старая дилемма удержит Москву от того, чтобы выпустить ядерного джинна на волю.