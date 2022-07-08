Приговор Горинову: инструмент террора, дикость, варварство, политическая расправа

Сегодня вынесли первый приговор по уголовному делу о «фейках» про российскую армию. Муниципальному депутату Алексею Горинову дали 7 лет колонии общего режима. Как восприняли приговоров в России?





Правозащитник Павел Чиков рассказал, что всего таких дел сейчас 68, и два приговора уже выносились — но без реальных сроков лишения свободы.

«Приговор Алексею Горинову — первый реальный срок по статье о военных фейках. До него было вынесено два приговора по этой статье 207.3 УК. Самый первый приговор был в Забайкалье: Пётр Мыльников обвинялся по части первой (небольшой тяжести), признал вину, получил наказание в виде 1 млн рублей штрафа. Второй приговор был в Крыму — бывший сотрудник МЧС Андрей Самодуров также признал вину. Это был первый приговор по части 2 (от 5 до 10 лет лишения свободы). Суд назначил условное лишение свободы.

В судах еще 8 дел, никто из этих обвиняемых не находится под стражей. Журналист Андрей Новашов в Кемерово под запретом определенных действий. Житель Смоленска Владимир Завьялов под домашним арестом.

13 июля состоится первое заседание по делу учительницы Ирины Ген из Пензы. Она также обвиняется по части 2 статьи 207.3 УК. Также в судах аналогичные дела в Тюмени, Таганроге и Оренбурге», — рассказал Чиков.





Политик и коллега Горинова Илья Яшин: «7 лет Горинову. Какая жесть, господи».





Политолог Александр Кынев: «Семь лет Алексею Горинову за личное мнение - дикость и варварство. Циничная и ничем не закамуфлированная политическая расправа».





Политик Дмитрий Гудков: «7 лет Алексею Горинову — это ведь просто за два слова о войне. На заседании совета муниципальных депутатов. Чтобы никто и не думал, что власть в России, даже самая маленькая, может принадлежать кому-то, кроме узурпаторов. Сейчас 7 лет, дальше начнут стрелять. Клишас уже предложил вернуть сталинскую статью 58, про вредительство. Потом будет визжать, что произошла ужасная ошибка. Будет поздно. Поздно уже сейчас говорить им образумиться. Они в воронке, где сохранение своих задниц в креслах каждый день требует все больших зверств и подлостей.

И в эту воронку затягивает всех нас. Для сравнения, в России наказывают:

За убийство на срок от 6 до 15 лет.

За причинение тяжкого вреда здоровью до 8 лет.

За изнасилование от 3 до 6 лет.

За разбой до 8 лет.

За грабеж до 4 лет.»





Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш: «7 лет лишения свободы для Алексея Горинова, который буквально просто назвал войну «войной», — это настоящий ужас. 7 лет - это столько, сколько просила прокуратура. Суд обычно дает меньше, но тут явно решили устроить показательную расправу. Просто ад»





Политик Владимир Кара-Мурза*: «Алексея Горинова приговорили к 7 годам тюрьмы за то, что он назвал войну войной. Эта хунта военных пенсионеров только что пристыдила Кафку».





Основатель ФБК** Леонид Волков***: «Алексей Горинов, муниципальный депутат Красносельского района из команды Ильи Яшина: 7 лет лишения свободы (ровно сколько просил прокурор) по статье о «фейках о спецоперации» — за то, что Горинов, выступая на заседании муниципального совета, как депутат, высказался против того, чтобы муниципалитет проводил районный праздник во время войны, пока умирают дети.

Семь лет буквально за то, что сказал слово «война» на заседании совета депутатов, и за то, что информация о гибели детей «противоречит официальным данным Минобороны РФ».

Кошмар.

Две мысли.

1. Сдирание кожи заживо с «судьи», которая вынесла такой приговор, и со всех, кто этот суд и эту войну устроил, кажется, увы, абсолютно недостаточной мерой для восстановления справедливости. Это досадно.

2. Сверхбыстрый (5 дней) показательный процесс с людоедским приговором — инструмент террора. Показательная публичная казнь: чтобы никто не осмеливался называть войну войной. Этим Кремль выдает и слабость своих позиций — когда даже самая невинная риторика оказывается опасной для их нарративов — и подсказывает путь к действию.

Приговор Горинову возлагает утроенную ответственность на тех, кто может называть войну войной и говорить правду, не боясь репрессий: надо сделать так, чтобы наши голоса звучали так громко, так повсеместно, чтобы компенсировать тотальную тишину, которую трусливый Путин насаждает внутри России.

Свободу политзаключенным!»





Журналист Михаил Фишман: «Сталинский — это не метафора — приговор Алексею Горинову просто за то, что он назвал войну войной и призвал своих коллег воздержаться от проведения конкурса детского рисунка, когда в Украине гибнут дети, вынесен, конечно, не просто так, а потому что он муниципальный депутат, то есть представитель народа. На любом собрании депутатов на любом уровне — муниципальном, областном, федеральном — от одного такого голоса против войны мгновенно рушится иллюзия единства, иллюзия «консолидации общества», на которой так настаивает Путин. На любом таком собрании один спокойный голос против, вот как у Горинова, тут же расколдовывает тот орвелловский кошмар, в который Путин погрузил Россию. Это опасно, это недопустимо, и теперь все российские депутаты знают, что с ними будет, если они сделают хоть один шаг не в ногу.

Fun fact: уголовное дело, по которому реально избранный независимый муниципальный депутат Горинов получил семь лет тюрьмы, возникло в том числе с подачи депутата Олега Леонова, укравшего свой мандат на выборах в Думу у яблочника Сергея Митрохина».





Политик Борис Вишневский: «Муниципального депутата Алексея Горинова, сказавшего то, что он думает, о «спецоперации», приговорили к 7 годам лишения свободы.

Не могу и не хочу называть «судом» орган, который вынес такое решение.

Из последнего слова Горинова:

«Статья 29 Конституции России гарантирует каждому свободу мысли и слова, — если речь не идет о пропаганде ненависти, вражды, превосходства. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. … Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. В дни августовского путча 1991 года я тоже был депутатом. Вместе с другими защитниками я был у здания Верховного Совета республики — «Белого дома». Мы защищали наше будущее. Наше право жить свободно, — а значит, свободно говорить, выражать свои мысли, собирать информацию и делиться ею. Если бы тогда сказали, что через тридцать лет меня будут судить уголовным судом за слова, за мнение — я бы не поверил».

Добавлю: если бы тогда нам показали документальный фильм про сегодняшние дни – мы бы сочли это крайне неудачной выдумкой.

Алексей Горинов не совершал никакого преступления.

Он должен быть на свободе, как и сотни других политзаключенных».





Заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Брюс Миллар: «Приговор Алексею Горинову попросту шокирует. Это неправомерная расправа за выражение своего мнения, а не отправление правосудия. Алексей Горинов не совершил никакого международно признанного преступления, назвав развязанную Владимиром Путиным войну против Украины тем, чем она и является, — преступной войной. Российская судебная система в очередной раз встала на сторону правительства, стремящегося заглушить все формы инакомыслия. Алексей Горинов не признал вину и воспользовался своим последним словом в суде, чтобы ещё раз осудить вторжение в Украину. «Я в этом убежден, война — самое быстрое средство расчеловечивания. Когда стирается грань между добром и злом. Это всегда смерть, я это не приемлю и отторгаю», — сказал он.

«Российские власти должны немедленно и безоговорочно освободить Алексея Горинова и всех людей, заключённых под стражу просто за выражение своего мнения и выступления против войны, а также снять с них все обвинения».

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