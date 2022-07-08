«Проект»*: все больше россиян боятся высказываться социологам

«Проект»* проанализировал данные соцопросов, чтобы выяснить: так ли велика поддержка «спецоперации» в Украине, какой ее показывают данные опросов. По их словам, большинству публикуемых в России опросов нельзя верить: большинство социологов под контролем Кремля, для которого они добиваются «нужных» ответов, а россияне боятся общаться с исследователями.

Контроль над социологами начался из-за Владимира Путина: он пристально следил за своим рейтингом. Поэтому поддержка президента согласно данным социологов теперь постоянно растет. Как выразился один из собеседников «Проекта»*, Путин хотел «купаться в народной любви». «Социология была зеркальцем, которое говорит: «Ты на свете всех милее», — добавил экс-сотрудник администрации президента в 2000-х годах.

Чтобы не «портить настроение» президенту, социологи начали скрывать некоторые данные. Это касалось, например, растущих рейтингов Дмитрия Медведева или глав некоторых регионов. ВЦИОМ с 2018 года вообще перестал сравнивать Путина с другими политиками. Перестали задавать и вопросы о голосовании на ближайших выборах.

Однако отсутствия конкуренции оказалось недостаточно: социологи хотели получить от респондентов нужные Кремлю ответы. Все чаще людям стали задавать вопросы с подсказкой: так, опрошенные поддержали жесткие разгоны митингов и недопуск кандидатов на выборы.

В феврале ВЦИОМ спросил граждан, поддерживают ли они признание независимости ЛНР и ДНР, точно с такой же «интересной» формулировкой: «Скажите, пожалуйста, решение президента о признании Россией независимости ДНР и ЛНР вы поддерживаете или не поддерживаете?» — по сути, вопрос больше касался поддержки президента, а не проблем Донбасса. Поддержали тогда решение Путина 73% опрошенных. По той же конструкции строились вопросы о подписании договоров дружбы с ДНР и ЛНР, решении России «жить по своим правилам», а не по неопределенным «западным».

С падением рейтингов Путина людям почти перестали задавать открытые вопросы, где можно дать собственный ответ.

О целях «спецоперации» в Украине также были предвзятые вопросы: три из них для поддерживающих, а для противников — только один и не самый очевидный. Кроме того, в СМИ обычно попадает не весь массив данных, который при более подробном изучении оказывается не таким.

Помимо правильных вопросов с правильными ответами социологи отмечают, что все больше людей боятся высказываться, поэтому дают «правильные» ответы или просто отказываются разговаривать.

*«Проект» власти в России считают «нежелательной организацией».