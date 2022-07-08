Уход Exxon парализовал работу проекта «Сахалин-1»

«Коммерсант»‎ сообщил, что после ухода американской компании ExxonMobil из проекта «Сахалин-1»‎ добыча на нем почти остановилась. После начала боев в Украине предприятие отозвало всех иностранных специалистов. На «Сахалин-2» добыча продолжается, но здесь власти планируют сменить оператора проекта на отечественную компанию. Проблемы на «Сахалин-1»‎ могут быть связаны с невозможностью полноценно эксплуатировать оборудование после ухода иностранного партнера.

С введением санкций добыча на «Сахалин-1» сократилась в 22 раза — с 220 тыс. до 10 тыс. баррелей в сутки. В июне добыча составляла около 6 тыс. баррелей в сутки, то есть проект почти остановлен.

По словам полпреда президента по Дальнему Востоку, вице-премьера России Юрия Трутнева бюджет Сахалина в 2023 году недополучит до 38 млрд рублей — это около 26% доходов. Также простой повлияет на месторождение — большое количество ресурса останется в пластах.

Доля американской ExxonMobil в проекте составляла 30%. Долями в «Сахалине-1» владеют также японская Sodeco (30%), «Роснефть» (20%) и индийская ONGC (20%). Из-за санкций ограничены поставки оборудования, начались проблемы с обслуживанием шельфовых платформ. Отгрузка нефти прекратилась также из-за отзыва страховок у обслуживающих судов.

Национализировать проект будет проблематично. Как объяснил советник юрфирмы Orchards Азат Ахметов, оператор и владелец лицензии проекта «Сахалин-1»‎ контролируется ExxonMobil.

«У этого общества просто нет 25-процентного акционера, который подал бы иск в суд о переводе общества в российскую юрисдикцию».

Кроме того, власти необходимо найти решение технологических проблем на «Сахалин-1»‎. Сделать это планируют с помощью «дружественных стран»‎. Как сказал Трутнев, России следует «приглашать к сотрудничеству на шельфе дружественные нам страны и возрождать технологии: есть целый ряд технологий, в которых мы тоже немножечко отстали от мира».