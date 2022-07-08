Путин посчитал спорным отнесение политологии к науке

Президент России Владимир Путин выступил на встрече с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России». Одна из участниц сообщила, что собирается защищать кандидатскую по политологии: Путин усомнился, что такая наука есть, пишет ТАСС.

«Спорный вопрос. Я так понимаю, всегда так считалось, что чтобы какая-то сфера знаний претендовала на то, чтобы называться наукой, у нее должен быть собственный предмет исследования и собственный метод исследования. В политологии как-то трудно найти присущий только ей метод исследования», — сказал президент.

Как отметил декан факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов, подобное высказывание похоже на упразднение наук.

«Упразднение наук. Общаясь с какой-то очередной порцией государственных недорослей, президент сообщил, что у любой науки «должен быть собственный предмет исследования и собственный метод исследования». Политология же не отвечает второму условию, поскольку, продолжил Путин, «трудно найти присущий только ей метод исследования». (Гуглите: в паре пропагандистских СМИ вынесли это в заголовки.) Многие граждане, имеющие общее представление о науках на уровне высшего и среднего специального образования, знают, что ни у одной из них, какую классификацию ни используй, нет присущего только ей метода. Поэтому, выходит, никаких наук и нет вовсе. Собственно, в России их и так становится меньше с каждым годом, но зачем же так радикально?» — написал он.

С ним согласен и политолог Александр Кынев: «Зачем власти политология? Изучает смены политических режимов, устройство власти, критерии демократизации, обидные названия использует («авторитаризм», «диктатура» и т.д.), — запретить и всё. Власть сама знает, как себя правильно называть. Будешь слишком умным — скоро состаришься».