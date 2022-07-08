Бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ ранили во время выступления

UPD: Синдзо Абэ скончался в больнице. Всего нападавший произвел два выстрела, пишет «Коммерсант».

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Как пишет Reuters, сегодня во время уличного выступления пулевое ранение в грудь получил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Нападавший задержан.

Политик выступал в городе Нара на западе Японии, сообщает телеканал NHK. По словам представителя полиции, у политика остановка сердца, но пока официального подтверждения информации нет. Один из чиновников оценил его состояние как «довольно плохое».

«Коммерсант» пишет, что нападавшим оказался 41-летний житель города Тэцуя Ямагами. Мужчину арестовали по подозрению в покушении на убийство. Он заявил, что был недоволен политикой бывшего японского премьера и планировал его убить, передает NHK.

Выстрел в спину премьеру он произвел из самодельного дробовика. По данным местных СМИ нападавший — бывший служащий морских сил самообороны Японии.

Премьер-министр Фумио Кисида срочно отправился в Токио и приостановил предвыборную кампанию. Выборы в верхнюю палату парламента запланированы на 10 июля, пока речи о переносе нет.

Синдзо Абэ занимал должность премьер-министра в 2006–2007 и 2012–2020 годах — это самый большой срок для премьера в стране. По поводу мирного договора с Россией Абэ говорил: «Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать все усилия и исполнять свой служебный долг. Я поклялся сделать все, чтобы продвинуться и поставить точку в этом вопросе».