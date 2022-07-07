Кому выгодно затягивание конфликта – России или Украине?

THE ECONOMIST

Обычная война длится недолго. Медиана продолжительности войн между государствами после 1815 г. составляет чуть более трех месяцев, как подсчитал Пол Поаст из Чикагского университета. В 2003 г. США свергли правительство Ирака всего за 20 дней. Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за территории Нагорного Карабаха в 2020 г. закончился за 44 дня. Тем не менее вторжение России в Украину идет уже пятый месяц, и нет никаких признаков того, что оно подходит к концу. «Боюсь, нам нужно подготовиться к долгой войне», — написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в середине июня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг повторил его предупреждение: «Мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться многие годы».

В первые дни вторжения Запад ожидал, что украинская армия будет быстро подавлена превосходящей огневой мощью России, и сопротивление рухнет. Теперь возникают другие опасения. Возможно, Украина неправильно спланирует свою стратегию и не сможет вести затяжную войну на истощение. У нее могут закончиться живая сила и боеприпасы. Месяцы обстрелов приведут к коллапсу украинской экономики. Воля к сопротивлению может ослабнуть по мере того, как ситуация становится все более критической.

Россия также подвержена влиянию многих подобных факторов. Конфликт уничтожает живую силу армии, подрывает экономику и ускоряет скатывание страны к диктатуре. Затянувшийся конфликт — это также тест на решимость западных союзников Украины, поскольку цены на продовольствие и энергоносители растут, инфляция вызывает недовольство избирателей, а нужда Украины в оружии и финансовых средствах возрастает. Долгая война проверяет силы обеих сторон, и кто первой их исчерпает, еще зависит во многом от действий Запада.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПОЛЕ БОЯ?

Российская армия продвигается вперед, но очень медленно. Украинские соединения получили приказ оставить Северодонецк, в результате чего ВС РФ установили контроль почти над всей Луганской областью. Под обстрелом уже находится Славянск, расположенный к северу от Донецка.

Украинская армия, до недавнего времени уступавшая в артиллерии, понесла тяжелые потери. Правительство заявляет, что ВСУ теряют до 200 человек в день. Министр обороны Украины Олексий Резников 9 июня заявил, что армия потеряла 1300 единиц бронетехники, 400 танков и 700 артиллерийских систем, что намного больше, чем считалось ранее. Многие из наиболее опытных и хорошо обученных подразделений Украины были уничтожены, и их место заняли резервисты. Британская военная разведка сообщила 19 июня о случаях дезертирства среди украинских военнослужащих.

Однако это не означает, что ВС РФ смогут в режиме легкой прогулки захватить Донбасс. Их продвижение было медленным, изматывающим и дорогостоящим, превосходство обеспечивалось только массированными бомбардировками. Как утверждает русская служба Би-би-си, прежде чем их отправят в бой, новобранцы проходят подготовку всего несколько дней. Боевой дух низок: британская разведка отмечает случаи «вооруженного противостояния между офицерами и солдатами». На захват Северодонецка ушло более двух месяцев, а Славянск и соседний Краматорск укреплены гораздо лучше.

У России по-прежнему много боеприпасов и техники, считает Ричард Коннолли, эксперт по экономике и оборонной промышленности России. Он отмечает, что российские военные заводы работают в две и три смены. Россия также имеет большие запасы старых танков, которые она может использовать. Как считает Коннолли, со временем нехватка приведет к расконсервированию устаревшей и годами плохо обслуживаемой техники, но не к тому, что ее совсем не будет.

ЛЮДИ ВАЖНЕЕ МАШИН

Главной проблемой является недостаток живой силы. Президент Путин отказался от мобилизации призывников и резервистов. Вместо этого, утверждает Майкл Кофман из аналитического центра CNA, российская армия создает резервные батальоны из новобранцев. Но найти их достаточно сложно: правительству пришлось предложить всем щедрое жалованье, почти в три раза превышающее среднюю заработную плату. Раненым и потерявшим близких обещаны щедрые компенсации. Недавно Государственная дума подняла максимальный возраст призыва в армию с 40 до 65 лет. Власти пытаются вернуть на службу недавно закончивших свой срок службы солдат.

Кофман отмечает, что в стремлении быстрее создать боеспособные подразделения новобранцев объединяют с офицерами действующей службы, которые еще не были в бою, и они получают остатки техники из существующих бригад. Однако создание новых боевых соединений таким образом равносильно «продаже фамильного серебра», как выразился один западный военный. Приписанные к ним офицеры и оборудование ранее использовались для обучения новых солдат или для усиления измотанных в боях частей. По словам Кофмана, Россия таким образом исчерпывает свои силы, что неизбежно снизит «непрерывность военного наступления».

Недостаток хорошо обученных солдат был одной из причин, по которой продвижение ВС РФ на Донбассе было столь медленным



Несмотря на сравнительно меньшее население, Украина имеет больший ресурс резервистов. Их обучение остается проблемой, но ее можно преодолеть с помощью извне: 17 июня премьер-министр Джонсон предложил схему, согласно которой Великобритания будет обучать до 10 000 украинских солдат каждые 120 дней.

Также Украина получает все более совершенное западное вооружение. В начале войны западная помощь в основном сводилась к переносным противотанковым и зенитным ракетам малой дальности, которые могли останавливать наступающие бронетанковые колонны или сбивать пролетающие на малой высоте вертолеты. В последнее время США, Великобритания и другие страны поставляют современную артиллерию и ракеты, которые гораздо полезнее в контратаках. Резников сообщил 23 июня, что ВСУ начали получать американские ракетные установки HIMARS с ракетами, управляемыми по GPS.

Некоторые украинские официальные лица, включая президента Владимира Зеленского, утверждают, что при достаточных объемах западной помощи Украина сможет выиграть войну до наступления зимы. В конце октября, когда запасы западного вооружения должны достичь пика, ВСУ могут перейти в наступление. «Противник должен почувствовать всю мощь оружия», — говорит Зеленский. Согласно одной из версий, Киев планирует отбросить Россию на ее позиции по состоянию на 23 февраля, чтобы затем вести переговоры о мире с позиции силы.

Однако присутствуют и сомнения. Во-первых, украинские вооруженные силы израсходовали большую часть своих боеприпасов и, не имея внутренних производственных мощностей для их пополнения, теперь полностью зависят от иностранной помощи. Последние боевые действия сводились к длительным артиллерийским обстрелам, во время которых расходовалось огромное количество боеприпасов. Как считает офицер американской армии в отставке Алекс Вершинин, если бы армия США использовала свои боезапасы так, как Россия, обстреливая все вокруг, то всего за две недели она бы израсходовала столько боеприпасов, сколько в США производится за год. Со своей стороны, Украина пытается ограничивать трату боеприпасов, тем не менее страны НАТО могут столкнуться с трудностями в снабжении ее на адекватном уровне.

Более того, страны-союзники уже передали Украине бо́льшую часть своих резервов некоторых видов вооружения. Так, 7000 противотанковых ракет «Джавелин», предоставленных США, уже составляют примерно треть всех американских запасов. Западные армии совершенно не хотят остаться без собственных резервов, наоборот, в свете российской агрессии многие хотели бы их увеличить.

Америка и Европа, экономика которых намного больше российской, могли бы в конечном итоге производить все, что нужно Украине, но производство снарядов и ракет невозможно удвоить в одночасье



В США производится только 2100 «Джавелинов» в год. Алекс Вершинин отмечает, что со времени войны во Вьетнаме количество американских заводов по производству стрелкового оружия сократилось с пяти до одного.

Заниматься технической поддержкой всего разнообразного набора натовского вооружения также сложно. США и Германия научили украинских солдат оперировать своими гаубицами за пару недель, но научить их чинить — другое дело. Артиллерийские орудия используются настолько интенсивно, что многие из них уже вышли из строя и отправлены в Польшу на ремонт. Эта проблема будет только возрастать по мере появления такого сложного оружия, как HIMARS.

Возможно, наиболее важным является вопрос о том, каким образом Украина будет развертывать свой новый арсенал. Многие из получаемых ею вооружений были разработаны еще во время холодной войны, чтобы противостоять именно тому противнику, с которым Украина сейчас сталкивается на Донбассе. Это армия советского образца, которая в полную меру использует свою тяжелую огневую мощь. Западные страны обеспокоены тем, что если Украина попытается сравняться с Россией в интенсивности использовании оружия, она очень быстро израсходует свои боеприпасы. «Если использовать HIMARS для создания зон закрытого доступа, то боеприпасы закончатся через 12 часов», — предупредил министр обороны Великобритании Бен Уоллес 29 июня.

Цель состоит в том, чтобы побудить Украину использовать ракетные установки и другие системы дальнего радиуса действия в соответствии с их первоначальной задачей ведения «глубокого боя». Они должны поражать такие важные цели, как командные пункты и железнодорожные узлы, расположенные на расстоянии многих километров от линии фронта. Украина действительно предпринимает усилия для нанесения ударов в глубине Донбасса, и Бен Уоллес сообщил, что недавно там были взорваны пять складов боеприпасов, а также несколько командных пунктов.

Это открывает путь если не к полной победе, то по крайней мере сводит ситуацию к противостоянию, которое дорого обходится России. Западные официальные лица сомневаются, что Украина сможет вернуть себе все территории, которые она потеряла с начала вторжения. Война показала, насколько легче обороняться, чем нападать, и российские войска создали сильную линию обороны. Однако если снабжение оружием и боеприпасами Украины будет продолжаться и она будет разумно использовать свою новую огневую мощь, то сможет вернуть себе отдельные анклавы, посеять хаос в тылу врага и нанести непоправимые потери живой силе и технике по всей длине огромного фронта.

Однако для реализации такой стратегии Украине требуется не только оружие — ее правительству катастрофически не хватает денег. Война разрушила экономику страны: Центральный банк и МВФ считают, что в этом году производство может сократиться более чем на треть, что сравнимо с американской депрессией 1930-х гг. Согласно более оптимистичным прогнозам, больше всего пострадали оккупированные регионы, в других местах экономическая активность несколько восстановилась после мартовского спада, при этом нынешнее сокращение в годовом исчислении составляет примерно 15%.

В любом случае, государственные финансы Украины резко сократились. Правительству приходится много тратить не только на армию, но и на оказание гуманитарной помощи раненым, безработным и перемещенным лицам – и это при том, что оно снизило налоги, чтобы поддержать хромающую экономику. В результате дефицит составляет около $5 млрд в месяц.





В этих условиях инвесторы, естественно, неохотно кредитуют Украину. Повышение налогов было бы контрпродуктивным, учитывая атрофию, поразившую экономику. Правительство пытается сократить некоторые расходы, например, недавно оно урезало пособия по безработице. Запад пообещал большую помощь, но она не может поступать столь быстро, чтобы сбалансировать финансы. В итоге правительство вынуждено печатать деньги. Центральный банк скупал государственные облигации с момента начала вторжения, и темпы скупки постоянно ускорялись (см. график). В то же время он тратит свои золотовалютные резервы, пытаясь стабилизировать курс гривны. Инфляция уже достигла 18% и растет. Если Запад допустит, что государственные финансы Украины выйдут из-под контроля или ее экономика перестанет функционировать, то военные перспективы неизбежно ухудшатся.

ПРИНИМАЯ УДАР

Россия, наоборот, находится в гораздо лучшей экономической форме. Рубль восстановился после непродолжительного падения, вызванного жесткими западными санкциями. Нет никаких признаков банковской паники. Хотя западные фирмы вывели многое из $300 млрд, которые они вложили в российские торговлю и производство, и многие образованные россияне бежали из страны, большинство экономистов ожидают относительно неглубокого спада в этом году, отчасти из-за усиленной государственной поддержки экономики. Сам Путин часто говорит, что санкции наносят больше вреда Западу, чем России.

Однако санкции все же наносят ущерб, в основном лишая экономику жизненно важного для нее импорта



Производство автомобилей упало более чем на 80% по сравнению с прошлым годом, что отражает трудности, с которыми сталкиваются производители, пытаясь найти новых поставщиков комплектующих. Также наблюдается снижение потребительского спроса. В мае дилеры продали в России только 26 автомобилей Porsche, что на 95% меньше, чем год назад. Установка лифтов сократилась вдвое, что указывает на спад в крупных строительных проектах.

Нехватка критически важных компонентов беспокоит и российских генералов. «У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику, там можно найти полупроводники, которые предназначены для посудомоечных машин и холодильников», — заявила в мае Конгрессу министр торговли США Джина Раймондо. Несмотря на то, что некоторые российские фирмы производят компьютерные микросхемы и пытаются увеличить объемы производства, их продукция дороже и менее совершенна, чем импортная.

В то же время, по всем признакам, от санкций пострадало лишь небольшое количество заводов по производству боеприпасов, отмечает Коннолли. По его мнению, это является следствием того, что российские оборонные предприятия привыкли складировать комплектующие, как и при советском централизованном планировании. Более того, западные санкции непоследовательны, и благодаря нефтяным доходам у России достаточно средств, чтобы потратить их на преодоление последствий санкций. Правительство уже ищет альтернативные цепочки поставок. В новом отчете британского аналитического центра RUSI указывается на «множество компаний, базирующихся по всему миру, в том числе в Чехии, Сербии, Армении, Казахстане, Турции, Индии и Китае, которые пойдут на значительный риск, чтобы удовлетворить российские потребности в поставках». Китай уже заявил о готовности поставлять запчасти российским авиастроительным компаниям.

Президент Путин, похоже, уверен, что время и деньги на его стороне. Даже если войска не смогут быстро продвигаться вперед, России удалось заблокировать порты Украины, что способствует удушению ее экономики. И хотя ни российская общественность, ни элита не рвались к войне, путинские силовики и пропагандисты свели инакомыслие к минимуму. Помогает и то, что большинство новобранцев прибывают из небольших городков в бедных регионах, и таким образом крупные города России защищены от худших последствий войны.

С другой стороны, нежелание Путина объявить всеобщую мобилизацию говорит о том, что он не уверен, что граждане России готовы мириться с долгой и кровавой войной. Точно так же экономический оптимизм, который в настоящее время проявляют бизнесмены и более широкие слои населения, может испариться, поскольку долгосрочные издержки войны, западных санкций и эмиграции будут проявляться все сильнее.

Многие в Украине опасаются, что Россия может прибегнуть к еще более безжалостной тактике, если война затянется слишком долго. Например, с приближением зимы Россия может нанести удар по электросетям и объектам отопления — шаг, который повлечет за собой огромные гуманитарные издержки для населения в целом. Впрочем, украинцы, похоже, готовы к лишениям. Данные агентства по изучению общественного мнения «Рейтинг» показывают, что более половины из них считают, что война продлится не менее шести месяцев, — по сравнению с 10% в начале марта. Тем не менее 93% респондентов с разной степенью уверенности говорят, что Украина в итоге победит. «Украина начала верить в себя», — говорит Алексей Антипович, руководитель «Рейтинга».

Украинцы по-прежнему категорически против переговоров с Россией, а настроения против компромисса резко возросли после сообщений о военных преступлениях, о которых узнали во второй половине марта. Украинцы опасаются новых «Минских соглашений», они не верят, что Кремль остановится перед чем-то кроме полной капитуляции Украины. «Мы либо выиграем, либо проиграем», — говорит Олег Жданов, бывший офицер Генштаба Украины.

Союзники Украины не могут смотреть на вещи в такой черно-белый гамме. Действительно, России гораздо легче подорвать их решимость, чем у украинцев. Сократив экспорт газа по газопроводу «Северный поток», Кремль дал понять, что для достижения своих военных целей готов взять в заложники всю экономику Европы. Взлет цен на газ и его дефицит зимой почти наверняка побудят некоторые европейские правительства попробовать склонить Украину к принятию несовершенного перемирия.

Несколько европейских стран, в первую очередь Германия, мучительно долго медлили с поставкой Украине тяжелого вооружения. Многие до сих пор неохотно признают, что цель поставки оружия — помочь Украине «победить» в войне. В НАТО также нет единого мнения о том, как определить «победу». Чем дольше будет продолжаться война и чем выше будут ее издержки в виде высоких цен на энергоносители и замедления экономического роста, тем неохотнее союзники Украины будут предоставлять Украине оружие и деньги. Президент Путин, вероятно, и рассчитывает на то, что решимость Запада рухнет.

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