Правозащитник Зоя Светова: Как убивали физика Дмитрия Колкера

Адвокат по назначению Вадим Колбаса.
Судья Советского суда города Новосибирска Ирина Алиева.
Для адвокатов подобная история чревата лишением статуса, если они, например, документы не предоставляли.
Я-то знаю просто из опыта, что адвокаты по назначению в подобных делах часто работают в паре со следователем, также как и судьи.
Поэтому в этой истории должны разбираться независимые адвокаты, в данном случае работает команда адвокатов «Агора». Им доверяю.
Посмотрим, как все было на самом деле, какие документы показывали суду адвокаты, что знала судья.
Очевидно, что не видя обвиняемого, который был на время избрания меры пресечения в больнице, судья не должна была его отправлять под стражу и тем более этапировать.
Судья была обязана как минимум устроить выездное заседание в больнице и убедиться — возможно ли этапирование обвиняемого в Москву?
Требовали ли адвокаты проведения выездного заседания в больнице с учетом состояния больного?
А врачи больницы — они разрешили этапирование такого тяжелобольного пациента? Не должны были разрешать... Было ли это сделано с согласия самого Колкера, которого заставили написать, что он согласен на выписку из больницы?
Вот те вопросы, на которые должно ответить следствие. Следственный комитет Новосибирска или России обязан возбудить дело о фактическом похищении онкологического больного из больницы в Новосибирске.
Со всеми вытекающими…
Спустя 12 лет после гибели в СИЗО «Матросская Тишина» Сергея Магнитского ничего не поменялось ни в судах, ни в следствии, ни в ФСБ. Особенно когда дела заказные, а что уж говорить, когда это касается обвиняемых или осужденных за госизмену.
Вот я занимаюсь делом авиадиспетчера Петра Парпулова, осуждённого за госизмену на 12 лет, восемь из которых он уже отсидел.
У него установленный множественный рак, и только после вмешательства Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и публикации в газете «Коммерсант» тамбовский суд освободил его от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжёлой болезнью по 54-му постановлению правительства России — тому самому, по которому новосибирская судья не должна была брать умирающего Колкера под стражу.
Так вот тамбовский суд «госизменника» Парпулова освободил, но прокуратура подала апелляцию.
19 июля будет новый апелляционный суд в городе Тамбове.
А Парпулов продолжает сидеть в колонии, а время идёт.
Под давлением обстоятельств он через восемь лет признал вину (которой нет), чтобы выйти на УДО.
Суд по УДО у него должен состояться 22 июля.
Судьи не торопятся отпускать его по УДО, хотя вполне могут — законных препятствий к УДО нет.
Судьи ждут решения другого суда по жалобе прокуратуры на освобождение Парпулова по болезни.
Вот такие круги ада.