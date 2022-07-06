Хорошие новости с «большой зоны»

В тюрьме немного хороших новостей — да и с воли (или, как писал в своё время Анатолий Щаранский, с «большой зоны») они в последнее время приходят редко — поэтому был тем более обрадован, узнав о принятии резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, посвященной политическим заключенным в России.

Резолюция 2446 (2022), подготовленная спецдокладчицей Сунной Эварсдоттир из Исландии и одобренная европейскими парламентариями единогласно, констатирует и категорически осуждает наличие в сегодняшней России сотен политзаключенных — и требует от российских властей их немедленного освобождения. Цифра, названная в резолюции — 478 человек — основана на списке «Мемориала**», чьи критерии определения политзаключенных признаны «надежными и заслуживающими доверия». Эта цифра явно занижена (могу подтвердить по собственным впечатлениям после почти трех месяцев заключения) — но и она уже превышает известное количество политзаключенных в позднесоветские годы. Помимо требования освобождения всех политзаключенных по списку «Мемориала**», резолюция ПАСЕ отдельно упоминает двоих, остающихся в заключении вопреки решениям Европейского суда по правам человека, — политика Алексея Навального и последнего заложника «дела ЮКОСа» Алексея Пичугина. В документе содержится требование отмены репрессивных законов, с каждым месяцем плодящих новых политзеков — в том числе «антивоенных» статей УК, принятых после 24 февраля.

Положения резолюции обращены не только к закрывшей глаза и уши Москве, но и к демократическим странам Европы. В документе, в частности, говорится о необходимости персональных санкций Евросоюза в отношении российских чиновников и силовиков, ответственных за политические преследования, и приоритетного рассмотрения Европейским судом жалоб, направляемых российскими политзаключенными (напомню, возможность обращения в ЕСПЧ для российских граждан сохраняется до 16 сентября).

Последний пункт резолюции символический — но он же, пожалуй, один из важнейших. Парламентская ассамблея предлагает странам Совета Европы учредить 30 октября ежегодный Международный день политических заключенных. Впервые эту дату начали отмечать в 70-е годы узники советских политзон; в начале 90-х с принятием закона «О реабилитации жертв политических репрессий» она приобрела в России государственный статус. Теперь, с принятием резолюции ПАСЕ — приобретает международный. День, когда мир сможет вспомнить — напомнить, сказать, выкрикнуть — обо всех, кто сидит в тюрьме за свои политические или религиозные взгляды.

*Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО по обвинению в «дискредитации» армии.

** «Мемориал» в РФ признан «иностранным агентом» и впоследствии ликвидирован по решению суда.

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*Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает иностранным агентом