«Важные истории»* рассказали о вербовке заключенных в ЧВК «Вагнера»

«Важные истории»* рассказали, о вербовке в колониях Санкт-Петербурга заключенных. Их планируют отправить добровольцами на Донбасс в составе ЧВК «Вагнера».

Об этом журналистам рассказали родственники осужденных, отбывающих наказание в ИК-7 «Яблоневка» и ИК-6 «Обухово». «Добровольцам обещают по 200 тысяч рублей в месяц при заключении контракта на полгода и амнистировать.

Родственники сообщили, что в колонии приезжайте «проверяющие», которые выступили перед заключенными и призвал их «защищать Родину» и «обнаруживать нацистов». После агитацию начали проводить в отрядах.

Отправить заключенных на Донбасс будут как будто на этап, до границы повезут под конвоем, как обычных заключенных. При этом агитаторы утверждали сначала, что вернутся около 20% «добровольцев», но потом говорили, что вообще никто не вернется, добавили родственники. В случае гибели обещают выплатить семьям по 5 миллионов рублей.

*«Важные истории» власти России считают нежелательной организацией