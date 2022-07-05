Марина Овсянникова: Это мой единственный шанс увидеть детей и повлиять на их судьбу

Я вынуждено лечу в Россию... Мне очень горько лететь туда, где все пропитано ненавистью и милитаристской символикой. Но, к сожалению, это мой единственный шанс увидеть своих детей и повлиять на их будущее.

Завтра, 5 июля, мне придется отстаивать свои родительские права в суде. Мой бывший супруг работает на пропагандистском телеканале RT под руководством одиозной Маргариты Симоньян, которая угрожает ядерной войной всему миру. После моего антивоенного протеста в прямом эфире он подал иск в суд и требует, чтобы дети жили с ним в Москве. Он перестал общаться и не хочет договариваться.

Мой сын уже взрослый, ему почти 18 лет, и он вправе сам определить свою судьбу. Но моя 11-летняя дочь должна жить вместе со мной, за пределами государства-агрессора. Только вне воюющей России я смогу привить ребенку правильные моральные ценности. Она должна расти в свободном западном обществе, где каждая человеческая жизнь бесценна. Где детей учат добру, а не провоцируют у них ненависть к людям другой национальности, заставляя уже в детском саду маршировать в военной форме, рисовать свастику в виде буквы Z и восхвалять войну.

Для миллионов семей эта война стала настоящей трагедией. Путин и его армия принесли горе и страдания в каждый дом по обе стороны границы. Наше общество погрузилось в бездну ненависти, агрессии и хаоса. За какую национальную идею воюют российские солдаты? Зачем они оккупировали чужую землю?

Когда я прилечу в Москву, я не буду трусливо прятаться и молчать. Власти выгодно, чтобы все протестующие уезжали за границу. Их намеренно выдавливают из страны.

Возможно, меня арестуют прямо в аэропорту. Предъявят обвинения по новой статье о «фейках» за мой протест в прямом эфире Первого канала или за мои антивоенные репортажи и посты в соцсетях. Но что бы ни случилось, я не откажусь ни от одного своего слова. Никакая сила не заставит меня пойти на компромисс с собственной совестью. Я всегда буду называть войну — войной. А тех, кто развязал эту кровавую бойню, преступниками, которые в итоге окажутся на скамье подсудимых в Международном трибунале...

Оригинал