«Радио.Свобода»*: в северокавказских республиках начали мобилизацию

«Радио.Свобода»* сообщает, что в России из-за кадрового кризиса в вооруженных силах активно вербуют бойцов в Украину. В республиках Северного Кавказа: Дагестане, Ингушетии и Калмыкии — набирают добровольцев, а на фронт отправляют их с минимальной подготовкой.

По данным издания, эти национальные подразделения формируются в основном из военнослужащих-контрактников, завербованных в бои в Украине. Директор правозащитной организации «Гражданин.Армия.Право» Сергей Кривенко считает, что губернаторам было дано указание сформировать дополнительные силы в дополнение к официальному набору через военкоматы. По его словам, пока не до конца известно о том, какие точно условий для таких наемников: будут ли они квалифицироваться как военнослужащие, или останутся в «серой зоне».

Кривенко рассказывает, что подобные формирования создаются по всей России, но в особенности на Северном Кавказе из-за низкого уровня жизни.

«Призывники и лица, подписавшие контракт, имеют статус военнослужащих Вооруженных сил России», — сказал Кривенко. — «Но есть и вторая категория — так называемые «волонтеры» — и до сих пор неясно, кто гарантирует контракт и какие юридические обязательства существуют по нему».

Военкоматы в России вызывали резервистов под предлогом проверки и обновления личной информации. Однако при подписании контракта они не всегда оказывались в том же качестве, что и кадровые военные: они не имеют прав на некоторые льготы и выплаты.

По словам Кривенко, создавать национальные подразделения законно, если это находится в ведении Минобороны. Но если в «помощь» военному ведомству — то незаконно, однако сейчас все закрывают на это глаза, констатирует правозащитник.

Несмотря на разговоры о возможной мобилизации, в России ее так и не начали. Но вербовщики призывают подходящих мужчин продвигать военную службу по контракту и реактивировать резервистов.

Майкл Кофман, директор по исследованиям России в CNA, говорит, что подобные действия представляют собой теневую мобилизацию. Это позволяет поддерживать российские вооруженные силы, но не решает фундаментальный дефицит живой силы.

В весенний призыв планируется набрать около 130 тысяч мужчин от 18 до 27 лет. Но по закону их нельзя отправить на фронт без как минимум четырехмесячной подготовки.

По поводу национальных подразделений правозащитники говорят, что они плохо дисциплинированы и плохо контролируются. Ранее уже сообщалось о действии национальных подразделений в Украине. В частности, соединения из Чечни. Однако после их участи в боях было множество свидетельств военных преступлений против украинцев. Некоторые аналитики отмечают случаи распрей между чеченскими формированиями и обычным российским бригадами.

*«Радио.Свобода» признана Минюстом России «иностранным агентом»