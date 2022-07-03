Умер ученый Дмитрий Колкер, которого задержали по подозрению в госизмене

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«Тайга.инфо» сообщила, что новосибирский ученый Дмитрий Колкер скончался. Сотрудники ФСБ задержали его 30 июня в больнице, где он находится на поддерживающей терапии с четвертой стадией рака. Его обвинили в госизмене.

Дмитрий Колкер работал завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета.

Его родственники писали, что он не мог самостоятельно питаться, химиотерапия ему не помогла. Ученый буквально был при смерти. По версии следствия, он передал в Китай данные, содержащие государственную тайну (ст. 275 УК).

Также по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ) в Новосибирске арестовали 2 июн главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики ИТПМ СО РАН Анатолий Маслов, сообщил ТАСС.