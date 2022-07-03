От дела физиков к делу хоккеистов

Моя мама, дочь осужденного по 58-й статье, голословно утверждавшего, что Германия нападет на СССР, всегда страшно волновалась за наше с братом будущее. По достижении соответствующего возраста меня провожали в паспортный стол, как на разговор с генеральным секретарем ленинской партии: очень важно было представить паспортистке аргументы, согласно которым она вписала бы в пятый пункт слово «русский». А то с другим словом могли бы возникнуть проблемы с поступлением в престижный гуманитарный вуз.

Гуманитарные профессии маме тоже не нравились. Ведь пойдешь, например, в физику или по технической части — всегда будешь нужен. А еще, что важно, окажешься подальше от политики. Но такое развитие событий было решительно невозможным ввиду отсутствия математических способностей. Однако в вуз с военной кафедрой было важно поступить: фоном тогдашней жизни была казавшаяся бесконечной афганская война.

Мама была не вполне права

Главное даже при развитом социализме, полагала мама, не сильно высовываться. И не надо делать эффектных карьер. Больно будет падать.

связь со всем иностранным приравнивается к преступлению и карается как минимум статусом иноагента или, согласно новеллам в законодательстве, желтой звездой «подвергнутого иностранному влиянию»

Но знала бы мама, что советская власть со своей системностью и четко очерченными красными линиями не шла ни в какое сравнение с путинской властью. При которой именно физико-технические специальности оказались смертельно опасными для их носителей — шпионы и изменники родины в последние годы рекрутировались почти исключительно из отряда заслуженных физиков, причем довольно часто — пораженных смертельным недугом. В апреле 2021 года скончался от рака обвиненный в госизмене физик из ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев, которого до последнего не выпускали из-под стражи. «Мемориал» признал его политическим заключенным.

И вот буквально на днях был арестован прямо в онкологической клинике Дмитрий Колкер, заведующий Лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета. У него последняя стадия рака, что, разумеется, совершенно не волнует нашу тайную полицию. (UPD Утром 3 июля Дмитрий Колкер умер то ли в камере, то ли в тюремной больнице— семья получила телеграмму. —NT.) Он что-то там передал (вероятно, как всегда, общеизвестное и, как обычно, в рамках совершенно легальных научных связей) китайцам. Кстати, это тоже тренд — большинство технарей-«изменников» что-то передают Китаю. Вот где логика? Ведь наряду с Сирией, Венесуэлой и Эритреей Китай — один из немногочисленных наших друзей… Ну, а после Колкера взяли еще одного новосибирского ученого — Анатолия Маслова, главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН.

Теперь вообще связь со всем иностранным приравнивается к преступлению и карается как минимум статусом иноагента или, согласно новеллам в законодательстве, желтой звездой «подвергнутого иностранному влиянию» (скоро за чтение «англосакса» Шекспира будут привлекать). А тут человек поддерживал научные связи с иностранными научными организациями. Совсем уже…

Так что мама была не вполне права: гуманитарные предметы, конечно, опасны, ибо они все в путинской России считаются «политической деятельностью», но гораздо опаснее успехи в области физико-технических специальностей. Не зря молодые люди именно с математическим и физико-техническим образованием покидают Россию в индустриальных масштабах.

Но вот ведь еще один поворот в нашей истории. Как любой мальчик 1970-х я бредил хоккеем. И как любой нормальный мальчик 1970-х хотел быть профессиональным хоккеистом (кто же верил в то, что наши герои ледовых арен — любители; на загнивавшем Западе их звали shameateures — cмесь слов amateur — любитель и shame — стыд). И даже играл некоторое время, как любой нормальный кунцевский или сетуньский мальчишка, в детских «Крыльях Советов». Но именно мама сломала мне карьеру хоккеиста — ей не нравились травмы и отсутствие времени для изучения мною языков и наук.

режиму, проводящему специальную военную операцию, до такой степени не хватает пушечного мяса, что компетентные органы и военкомат охотятся за… вратарем сборной России



Казалось бы, мама была уж точно не права. Стал бы хоккеистом. Армейскую службу проходил бы с клюшкой наперевес. Окончил бы Институт физкультуры. Потом пошел бы в тренеры. Стоял бы весь такой в галстуке и клубном пиджаке, поставив ногу на скамейку и покрикивая на своих бестолковых подопечных: «Сидоров, … твою мать, ты чего делаешь?!» Потом, глядишь, и за рубежом бы поработал…

Стоп! А вот здесь — опасность! Казалось бы, давно миновали времена, когда советские хоккеисты убегали в НХЛ, уподобившись артистам балета-невозвращенцам. Или поднимали бунты против своих консервативных тренеров, как это делал тот же Вячеслав Фетисов. Да и самого Владислава Третьяка не пустили в «Монреаль канадиенс», из-за чего этот орденоносный и верноподданный хоккеист отказался в 32 года от продолжения игровой карьеры. Давно уже наши блистают в той же НХЛ — один Овечкин чего стоит, а вратари!

Но, оказывается, карьера хоккеиста тоже стала политически опасна при путинском режиме, даже при играющем в хоккей Путине, невероятно плодовитом бомбардире, от страшных бросков которого всячески увиливают вратари.

И все потому, что авторитарному политическому режиму, проводящему специальную военную операцию, до такой степени не хватает пушечного мяса, что компетентные органы и военкомат охотятся за… вратарем сборной России. И задерживают его.

В принципе, с одной стороны, логично — Иван Федотов, 25 лет, здоровенный парень, два метра рост. Зачем ему играть в хоккей — все равно наша сборная, изгнанная со всех турниров из-за фанаберий Путина, в ближайшие годы станет играть исключительно со сборной Белоруссии. Ну, до тех пор, пока хоккейное дело не поставят в братской Эритрее. Бери вместо клюшки автомат — и иди возвращать России родную Херсонщину!

Но главное же в факте задержания Федотова как уклониста от армии — его желание, в нынешних обстоятельствах практически преступное, уехать играть в НХЛ: Иван заключил контракт с «Филадельфией Флайерс», и теперь он имеет шанс проявить себя так же, как и ставшие прославленными его соотечественники Бобровский, Василевский, Сорокин, Шестеркин, завоевавший в этом сезоне высшую награду для голкиперов, «Везина Трофи».

Уже сам факт того, что сегодняшний вратарь номер 1 в России собрался играть у вероятного противника, становится преступным. Наши доблестные органы ну никак не могут допустить того, чтобы у человека нормально сложились жизнь и карьера. Это недопустимо!

Так что, оказывается, мама была отчасти права — не ходил бы ты, сынок, в хоккеисты! А в физики я и так не пошел.

P.S. Кстати, о «чсирах», членах семьи врагов народа. Их ведь тоже наказывали в связи с негативным влиянием самого «врага народа». Та же квазиправовая конструкция присутствует в новых поправках к законодательству об иностранных агентах, когда речь идет о людях, подпавших под «иностранное влияние». Ударными темпами идет сталинизация правотворчества и правоприменения. Как сказал председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, наше право тоже должно быть мобилизовано на борьбу с Западом. Хотя, казалось бы, ему больше пристало защищать именно Конституцию, особенно в те времена, когда власти вытирают об нее ноги.