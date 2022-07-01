Навальный: «Я живу как Путин с Медведевым»

Политик Алексей Навальный сравнил свои тюремные условия с жизнью Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
Я живу как Путин с Медведевым
По крайней мере, мне так кажется, когда я смотрю на забор вокруг своего барака. У всех обычные решетки, а у меня глухой 6-метровый заборище, такой я видел только в наших расследованиях про дворцы Путина и Медведева.
Путин и живет, и работает в таком месте – в Ново-Огарёво или Сочи. И у меня похоже. Прямо в бараке есть комната с тремя швейными машинками. Это специальная промзона моей тюрьмы в тюрьме. Даже странно, что мне прям у нар машинку не поставили.
У Путина министры по 6 часов в приемной ждут, и ко мне адвокатов не пускают по 5-6 часов.
У меня на бараке колонка, из которой громко играют песни вроде «Слава службе в ФСБ», ну и Путина, думаю, так же.
На этом, правда, сходство заканчивается.
Путин, как известно, спит до 10, потом плавает в бассейне и ест творожок с медом.
А у меня в это время уже обед. Потому что в 6-40 работа начинается.
6-00 подъем. 10 минут на заправку кровати, умывание, бритье и тд.
6-10 зарядка.
6-20 вывод на завтрак.
6-40 обыск и развод на работу.
На работе сидишь 7 часов за швейной машиной на табуретке высотой ниже колена.
В 10-20 15-минутный перерыв на обед.
После работы ты продолжаешь сидеть. Несколько часов на деревянной лавке под портретом Путина. Это называется «воспитательные мероприятия».
В субботу рабочий день 5 часов и снова сидишь на лавке под портретом.
В воскресенье, в теории, выходной. Но в путинской администрации, или где там составляли мой уникальный распорядок, знают толк в отдыхе. В воскресенье мы сидим в комнате на деревянной лавке 10 часов. Не знаю, кого могут «воспитать» такие мероприятия, разве только скрюченного инвалида с больной спиной. Но может, в этом и цель.
Но вы меня знаете, я оптимист и ищу светлые стороны даже в темном существовании. Развлекаюсь, как могу. Вот пока шью, выучил монолог Гамлета на английском. Правда, зэки моей смены говорят, что, когда я, закрыв глаза, бормочу что-то на английском времен Шекспира вроде «in thy orisons be all my sins remembered», выглядит, как будто я вызываю демона.
Но у меня и в мыслях такого нет: вызвать демона было бы нарушением правил внутреннего распорядка