Навальный: «Я живу как Путин с Медведевым»

Политик Алексей Навальный сравнил свои тюремные условия с жизнью Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Я живу как Путин с Медведевым

По крайней мере, мне так кажется, когда я смотрю на забор вокруг своего барака. У всех обычные решетки, а у меня глухой 6-метровый заборище, такой я видел только в наших расследованиях про дворцы Путина и Медведева.

Путин и живет, и работает в таком месте – в Ново-Огарёво или Сочи. И у меня похоже. Прямо в бараке есть комната с тремя швейными машинками. Это специальная промзона моей тюрьмы в тюрьме. Даже странно, что мне прям у нар машинку не поставили.

У Путина министры по 6 часов в приемной ждут, и ко мне адвокатов не пускают по 5-6 часов.

У меня на бараке колонка, из которой громко играют песни вроде «Слава службе в ФСБ», ну и Путина, думаю, так же.

На этом, правда, сходство заканчивается.

Путин, как известно, спит до 10, потом плавает в бассейне и ест творожок с медом.

А у меня в это время уже обед. Потому что в 6-40 работа начинается.

6-00 подъем. 10 минут на заправку кровати, умывание, бритье и тд.

6-10 зарядка.

6-20 вывод на завтрак.

6-40 обыск и развод на работу.

На работе сидишь 7 часов за швейной машиной на табуретке высотой ниже колена.

В 10-20 15-минутный перерыв на обед.

После работы ты продолжаешь сидеть. Несколько часов на деревянной лавке под портретом Путина. Это называется «воспитательные мероприятия».

В субботу рабочий день 5 часов и снова сидишь на лавке под портретом.

В воскресенье, в теории, выходной. Но в путинской администрации, или где там составляли мой уникальный распорядок, знают толк в отдыхе. В воскресенье мы сидим в комнате на деревянной лавке 10 часов. Не знаю, кого могут «воспитать» такие мероприятия, разве только скрюченного инвалида с больной спиной. Но может, в этом и цель.

Но вы меня знаете, я оптимист и ищу светлые стороны даже в темном существовании. Развлекаюсь, как могу. Вот пока шью, выучил монолог Гамлета на английском. Правда, зэки моей смены говорят, что, когда я, закрыв глаза, бормочу что-то на английском времен Шекспира вроде «in thy orisons be all my sins remembered», выглядит, как будто я вызываю демона.

Но у меня и в мыслях такого нет: вызвать демона было бы нарушением правил внутреннего распорядка