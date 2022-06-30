ГЛАВНОЕ В ПОЛИТИКЕ ЗА 30 ИЮНЯ

ГЛАВНОЕ



Украина разорвала дипотношения с Сирией из-за признания ДНР и ЛНР. МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией при сохранении консульских связей. Такое решение стало ответом на признание Дамаском независимости Донецкой и Луганской народных республик.

«В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также принятия других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц», — говорится в сообщении.

ЭКОНОМИКА/САНКЦИИ

Обрушение котировок «Газпрома» вызвало обвал на всем рынке российских акций. Принятое «Газпромом» решение не выплачивать дивиденды по акциям за 2021 г. вызвало обрушение котировок «Газпрома» и обвал на всем российском рынке акций. Индекс Мосбиржи упал ниже 2250 пунктов, индекс РТС – ниже 1340 пунктов (соответственно -7,3% и -4,81%).

Торговля акциями самого «Газпрома» была остановлена после того, как их стоимость упала на 25%, позднее торги восстановились, и к закрытию акции потеряли 30,46% стоимости.

Ранее "Газпром" предполагал выплатить за 2021 г. по 52,53 руб. на акцию (всего 1,244 трлн руб.).

Как отмечает Financial Times, несмотря на то, что высокие цены на газ помогли «Газпрому» преодолеть последствия сокращения продаж на 30%, инвесторы обеспокоены отсутствием перспектив в условиях все более ужесточаемых санкций. Германский партнер «Газпрома» Uniper ранее сообщил о предполагаемом падении прибыли за 2й квартал.

Также Financial Times считает, что на цену акций повлияло сообщение об аресте члена Совета директоров «Газпрома» Владимира Мау (см.ниже).

РЕПРЕССИИ

На писателя Виктора Шендеровича составлен протокол из-за нарушения закона об «иноагентах». Как сообщает «Аvtozak LIVE», в Преображенском суде Москвы на писателя зарегистрирован административный протокол по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента (часть 1 статьи 19.34.1 КоАП). В случае признания виновным, Шендерович может быть приговорен к штрафу в 10 тыс руб. Повторное нарушение влечет за собой штраф на сумму 50 тыс руб., после чего может быть возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

Минюст внес Шендеровича в список СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента», 30 декабря. В апреле в эфире программы «Воздух» на ютуб-канале «Ходорковский Live» писатель рассказал, что его признали «иноагентом» из-за перевода 13 500 руб. от иностранного гражданина.

В январе этого года Виктор Шендерович покинул Россию из-за поданного на него Евгением Пригожиным заявления о клевете. «Пока этот Пригожин тут элита, я, стало быть, продолжу исполнять функцию иностранного агента — снаружи от родины, зато без намордника. Так и мне будет приятнее, и вам веселее», — сказал Шендерович.

Обстоятельства задержания ректора РАНХиГСа Владимира Мау. Как сообщалось, сегодня сотрудниками МВД был задержан ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимир Мау. Его обвиняют в особо крупном хищении, он проходит по делам бывшего замминистра Марины Раковой и ректора «Шанинки» Сергея Зуева. Сегодня же Тверской районный суд отправил Мау под домашний арест.

В среду, 29 июня, с участием Мау проводились следственные действия. Позавчера ночью Мау вызывали на допрос, он продолжался всю ночь на среду. В РАНХиГС прошли обыски, во вторник вечером обыски прошли и дома у Владимира Мау.

Позднее пресс-служба ГУ МВД по Москве подтвердила задержание Мау. «Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РАНХиГС. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других лиц», — говорится в сообщении.

Дело Раковой было возбуждено МВД в 2021 г. по заявлению руководства Фонда новых форм развития образования. По версии следствия, Ракова и ее соучастники похитили 50 млн руб. при исполнении двух госконтрактов в рамках госпрограммы «Образование», заключенных с фондом, который в свою очередь для исполнения соглашений в качестве субподрядчика привлек «Шанинку».

Кроме Раковой и Зуева, по эпизоду с хищением средств при исполнении госконтрактов были задержаны бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они арестованы. Также был арестован гражданский муж Раковой – Артур Стеценко.

В ноябре 2021 г. Сергею Зуеву также было предъявлено обвинение по делу о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук ради сокрытия хищений.

Мау является ректором РАНХиГС с сентября 2010 г., с тех пор, как ее создали, объединив Академию народного хозяйства при правительстве, Российскую академию госслужбы при президенте и 12 региональных академий госслужбы. До этого он с 2002 г. возглавлял Академию народного хозяйства при правительстве.

Несмотря на экономический состав предъявленных обвинений, многие видят в обстоятельствах «дела Раковой» намерение ограничить академическую самостоятельность элитных высших учебных заведений.

Политолог Екатерина Шульман напоминает, что Мау никогда не участвовал в политике, не делал политических заявлений, более того, его лояльность была вознаграждена постом в Совете директоров Газпрома.

Как отмечает экономист Игорь Липсиц, «Владимиру Мау предъявлено обвинение о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие запросило для Владимира Мау домашний арест, сообщили РБК в суде. Надо понимать, что домашний арест в любой момент может быть заменен на СИЗО.

В Вышке в прошлом году сменили ректора-основателя вуза Кузьминова и провели завершающую зачистку профессоров, не боящихся публично критиковать власть. В Шанинке прошлой осенью посадили ректора Зуева, а ряд профессоров объявили иноагентами - многие покинули страну.

Сейчас арестовали Мау и начнут по полной дербанить РАНХиГС.

Следующая мишень для силовиков, очевидно, это Европейский университет в Петербурге. Думаю, в ближайшие месяцы ряд уважаемых профессоров ЕУСПб вынужденно покинет страну под какими-либо предлогами.

Зато 83-летний ректор МГУ Садовничий чувствует себя как рыба в воде — будто вторая молодость вернулась».

Суд заменил участнице Pussy Riot Люсе Штейн ограничение свободы на реальный срок. Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство о замене муниципальному депутату Люсе Штейн наказания в виде ограничения свободы на реальное лишение свободы по так называемому «санитарному делу», сообщает Интерфакс.

В августе 2021 г. Штейн была признана виновной в преступлении, предусмотренном статьями 33 и 236 УК («подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей»). Реальной причиной были призывы Штейн в социальных сетях участвовать в акциях в поддержку Алексея Навального.

В мае Штейн вместе с Марией Алехиной нарушили условия отбывания наказания и выехали из России. 28 июня полиция задержала мать Штейн для выяснения местонахождения ее дочери.

Сама Штейн в Твиттере отреагировала на решение суда одним словом: «По**й».